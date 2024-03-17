Уничтожает российскую технику. Что делает БМП M2 Bradley настолько грозным оружием в ВСУ

Боевая машина пехоты M2 Bradley — это проверенная боями машина, которая избавлена от "детских болезней". Если сравнивать ее с советскими БМП, то американская разработка лучше во всем. Неудивительно, что 47-я бригада обезвредила на западной машине российский Т-90М или уничтожает БТРы.

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Соединенные Штаты передали Украине 190 БМП M2 Bradley. Известно, что оператором американских машин является 47-я отдельная механизированная бригада. Аналитики называют БМП не просто "боевым такси", а полноценной вооруженной платформой, которая может прикрывать союзную пехоту. Фокус разобрался, в чем особенность M2A2 ODS-SA, почему она так полюбилась украинским военным, и какие возможности имеет машина.

Украина получила не самую современную версию БМП M2 Bradley. В Соединенных Штатах существует до 9 модификаций. ВСУ получили M2 A2 ODS-SA — это модернизация, которую разработали после опыта американской армии в Ираке. ODS — это аббревиатура от Operation Desert Storm, которая была в 1991 году.

M2 Bradley создавалась как машина для перевозки механизированной пехоты на поле боя в условиях тесного контакта с противником. Однако в отличие от предшественника БТР M113, Bradley — это не просто "боевое такси". Новая БМП — это полноценная боевая платформа, которая может оказывать прямую поддержку союзной пехоте. Роль машины:

безопасная транспортировка пехоты к линии фронта;

обеспечение огневой поддержки для прикрытия десантных операций;

уничтожение вражеской бронетехники, в том числе и танков.

В чем особенность M2 Bradley, которую имеют украинские военные

Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов M2 Bradley оказались настолько эффективными, что уничтожили большее количество иракской бронетехники, чем танки M1 Abrams. Однако опыт также выявил и недостатки боевой машины. Поэтому во время модернизации БМП Bradley оснастили боевой информационно-управляющей системой FBCB2. Она позволяет обмениваться данными с разведывательными спутниками и всеми другими подразделениями, кто также имеет FBCB2.

Основные работы касались оптики, чтобы экипаж имел возможность работать в различных условиях. Для этого установили лазерный дальномер ELRF от компании Fire Control Systems. Его дальность составляет 10 км. Чтобы машина лучше ориентировалась на поле боя появилась цифровая система ориентирования DCS и тактическая навигационная система TACNAV. Механик-водитель получил тепловизор, а защита машины улучшилась инфракрасной системой пассивной защиты от противотанковых средств.

Примером того, как работает анализ опыта боевых действий в США, является следующий факт. В M2A2 ODS-SA поставили лавки в десантном отделении вместо индивидуальных кресел. Применение в боях показало, что военные быстрее покидают машину с лавок, чем с отдельных кресел. Они крепятся на стенках и потолку машины, чтобы при подрыве на мине энергия от взрыва меньше передавалась бойцам внутри.

Почему БМП Bradley оказались настолько эффективными на войне?

Бойцы 47-й отдельной бригады уже неоднократно уничтожали вражескую пехоту, БТРы, БМП и даже танки. M2 Bradley — это сочетание трех ключевых элементов: бронирование, технологичность и боевые возможности. До начала полномасштабной войны украинская армия имела только советские БМП-1, 2 и 3. После начала 24 февраля 2022 года Силы обороны начали получать БМП западных производителей. Среди них:

CV9040 из Швеции;

Rosomak из Польши;

M2A2 ODS-SA Bradley из США;

Marder M1A3 из Германии и сотни других.

Все они в разы лучше советских машин. Операторы новых боевых машин говорят, что это как пересесть с "Жигуля" на "Мерседес". Сравнивать боевые возможности западных БМП нет особого смысла, потому что они имеют разницу в деталях. В целом это новый уровень возможностей для украинских военных.

Сравнение уровней защиты броневика HMWWV, БТР Stryker и БМП Bradley Фото: Global News

Кроме базовой мощной защиты M2 Bradley имеет специально созданную динамическую защиту BRAT. Bradley Reactive Armor Tiles — это разработка компании RAFAEL для легкобронированной техники. Дополнительная защита использовалась тоже во время войны в Ираке. Она должна защищать машину от противотанковых средств поражения.

Российская армия также устанавливает на легкобронированную технику динамическую защиту. Однако ключевым отличием является то, что на БТРы или даже броневики ставится ДЗ "Контакт", который рассчитан для танков. Тонкая броня бронетранспортера или боевой машины пехоты может не выдержать срабатывания "Контакта" и пробить защиту внутрь. Поэтому оккупанты в попытке повысить защиту техники на самом деле делают хуже.

Динамическая защита "Контакт" на броневике "Тигр" и БТР-82А

Боевой модуль Bradley содержит 25-мм автоматическую пушку Bushmaster M242 и ПТРК TOW-2B. Пушка имеет скорострельность 200-500 выстрелов в минуту. Огонь может вестись двумя типами боеприпасов бронебойно-фугасными и осколочно-фугасными. Пушка полностью стабилизирована, а потому может вести прицельный огонь и во время движения. Противотанковый комплекс TOW-2B запускается изнутри машины. Дальность действия до 4,5 км.

За время полномасштабной войны 47-я бригада поразила значительное количество техники и вражеской техники, но особую огласку получил эпизод обезвреживания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв". Как рассказали бойцы после боя, первая БМП имела технические проблемы, поэтому на ее замену пришла вторая и "залетела на характере".

"Били всем подряд... Когда-то играл в компьютерные игры, то я вспомнил все. Как бить те танки, и куда бить, потому что я должен был его остановить любой ценой", — вспоминает командир-наводчик Сергей о бое против Т-90М.

Третьим элементом преимущества БМП M2 Bradley является ее технологичность, которая также превосходит советские образцы. Например, M2 имеет тепловизионную систему SADA-II — такая же установлена на танках Abrams в распоряжении ВСУ. Комплекс имеет радиус действия до 5 км, что означает командир машины первым обнаружит российскую машину и сможет открыть огонь. Советские БМП в принципе не имеют тепловизионных прицелов.

Уничтожение российского БТРа экипажем Bradley

47-я отдельная механизированная бригада уже неоднократно демонстрировала высокое мастерство при отражении российских атак на Авдеевском направлении. Это побудило производителя BAE Systems анонсировать возобновление производства БМП вместе с гаубицей М777. Решение связывают с высоким спросом на вооружение.

Эпоха Bradley подходит к концу

Высокая эффективность M2 Bradley во время российско-украинской войны не отменило планы США разработать следующую версию машины. В ноябре 2023 года был представлен концепт БМП XM30, которая должна стать основной боевой машиной пехоты в Сухопутной армии США.

Концептуальный облик будущей XM30 Фото: U.S. Army

XM30 является частью более широкой программы создания гусеничных машин OMFV. Предполагается, что новая БМП будет скачком в развитии технологий и сможет быть беспилотной. M2 Bradley называют уже достигшей предела в модернизации. Разработкой преемника занимается пять компаний, каждая из которых должна представить свое видение:

Point Blank Enterprises;

Oshskosh Defense;

BAE Systems Land and Armaments;

General Dynamics Land Systems:

American Rheinmetall.

Общая стоимость контрактов оценивается в 299,4 млн долларов.