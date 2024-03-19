Німеччина і Польща запустять коаліцію бронетехніки для України: що це дасть

З 26 березня міністри двох країн активізують коаліцію бронетехніки, до якої приєднаються ще три країни.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив про створення коаліцію бронетехніки для України. Про це повідомляє сайт польського оборонного відомства.

З 26 березня міністри двох країн активізують коаліцію бронетехніки для України. За словами Косіняка-Камиша, створення такої ініціативи є однією з найважливіших коаліцій. Окрім Польщі і Німеччини до коаліції приєднається Велика Британія, Швеція та Італія. Провідну роль відіграватиме Берлін і Варшава.

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"Я дуже сподіваюся на нашу довірливу та дружню співпрацю. Це дуже важливо. Ми бачимо Польщу як надзвичайно важливого партнера і друга. Польща є центральним партнером у сфері політики безпеки та оборони в Центральній та Східній Європі. Це стосується підтримки України чи бронетанкової коаліції. Дякуємо за ці дії. У нас багато двосторонніх проєктів", — заявив Пісторіус.

Також у Польщі наголосили на важливість створення навчального центру підготовки в Бидгощі. Він дозволить обмінюватися досвідом і навчати українських військових разом з бійцями НАТО. За словами Косіняка-Камиша, структура в Бидгощі наближає Україну до НАТО.

Нагадаємо, 14 березня Rheinmetall планує збудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи.

18 березня ЗМІ писали, що в Україну доїхали американські БТР M1117, які були обіцяні ще у листопаді 2022 року.