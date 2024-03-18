"Ідемо за графіком": у Данії пояснили, коли Україна отримає перші F-16, — ЗМІ

Голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен пишається тим, що Україна отримає перші шість F-16 саме від його країни. За його словами, усі проблеми вирішили, і літаки незабаром почнуть полювати за російськими ракетами або дронами-камікадзе.

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Україна розв'язала проблеми, пов'язані з рівнем знань англійської мови в пілотів і неготовністю інфраструктури. Підготовка йде за графіком, тому вже за кілька місяців ЗСУ матимуть західні винищувачі F-16. Про постачання техніки, яка допоможе силам ППО, розповів голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен у коментарі для порталу "24 Канал".

Расмуссен заявив журналістам, що він пишається діями своєї країни, яка перша надасть літаки F-16. За його словами, були певні виклики — наприклад, знання іноземної мови й інші (про які саме інші проблеми йдеться, дипломат не пояснив). Однак ці виклики здолали, підготовка йде за графіком. Перші винищувачі надійдуть в Україну за 2-3 місяці, заявив посадовець.

Важливо

Літаки F-16 можуть з'явитись в Україні вже влітку, але виникло декілька проблем, — NYT

Також політик пояснив, як саме використовуватиметься перші літаки F-16: вони працюватимуть у силах протиповітряної оборони (ППО).

"Ми точно плануємо, що зможемо надати перші шість літаків F-16 цього літа, ми йдемо за графіком", — заявив Расмуссен.

У якому саме місяці літа або весни надійдуть винищувачі, голова МЗС Данії не пояснив. У соцмережі X (Twitter) посадовця поки що не інших коментарів щодо очікуваної техніки. Одне з його останніх повідомлень стосується фінансування організації БАПОР із сектору Гази, яка доправляє гуманітарні вантажі на сотню мільйонів крон.

F-16 для України — деталі

Зазначимо, улітку 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив про створення так званої "літакової коаліції". Дві європейські країни, Данія та Нідерланди, погодилися надати ЗСУ близько 60 винищувачів F-16. Згодом до коаліції приєдналися інші країни — Велика Британія, США, Румунія: вони запропонували допомогу в підготовці пілотів і обслуговувального персоналу. Певну роботу проводили в Україні — готували злітні смуги для західних літаків.

Станом на початок березня 2024 року літаки для ЗСУ ще не надійшли. Утім, ЗМІ розповідали, що пілоти успішно навчаються: закінчили з теорією, почали практику. За попередніми оцінками, перші шість повітряних суден мають надійти в Україну влітку 2024 року. Решта — до кінця 2024 року та впродовж наступного.

Військові експерти пояснили, чим важливий винищувач F-16. Зокрема, пристрій обладнають більш дальнодійним радаром: він зможе дістати до позицій ЗС РФ із більшої відстані та не потрапить під удар ворожих сил ППО.

Нагадуємо, 18 березня експерти порталу Defense Express розповіли, які саме літаки є найкращим варіантом для ведення бойових дій. На їхню думку, F-16 — далеко не оптимальні. Водночас у Румунії заявили, що дозволяють українським пілотам готуватися в місцевому навчальному центрі НАТО.