"Ганебна ганьба" про F-16: Ігнат розкритикував Світана, який робить скандальні заяви (відео)

Якщо вірити воєнному експерту, Україна ще у грудні 2023 року мала винищувачі F-16. Тим часом Повітряне командування стверджує, що це брехня, а літаки будуть пізніше, коли будуть готові пілоти та інфраструктура.

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Українська військова авіація не знайома з "льотчиком-інструктором" Романом Світаном, який заявив, що в Україні вже виконує завдання західний винищувач F-16. Світан, крім заяв про F-16, критикує командування Повітряними силами, яке начебто не уміє виконувати бойові завдання. На вислови воєнного експерта відреагував речник Повітряних сил у ефірі порталу "Українська правда".

Ігнат навів деякі тези Романа Світана, які стосувались винищувача та Повітряних сил. На думку експерта, Україна вже має F-16, який начебто виконує бойові завдання над Києвом.

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"F-16 уже є в Україні і вони вже виконували завдання в небі Києва: захищали, випускали ракети, — про це заявив Роман Світан, відомий експерт в лапках", — процитував Ігнат слова чоловіка, з яким не згоден.

Ці заяви транслюються українськими і закордонними ЗМІ і вводять в оману і українців, і закордонних партнерів, пояснив спікер ПС ЗСУ. Серед іншого, це впливає на настрій людей і шкодить Україні.

"Це така ганебна ганьба. Я б цю людину не згадував. Його цитують провідні ЗМІ, а західні партнери теж дивляться: така відома людина, воєнний льотчик, "підписується"?! І дивляться на українців: там взагалі з глузду з'їхали? що вони коментують? які F-16 в Україні?"

Крім того, Світан критикує командувача Повітряними силами Миколу Олещука, який, на якого думку, розбирається виключно в ППО, а не у літаках. Також "дозволяє собі" радити, куди летіти і що бомбити. Такі заяви робить "абсолютно незрозумілий якийсь воєнний льотчик-інструктор, якого ніхто в авіації, в повітряних силах не знає", — наголосив Ігнат.

Речник Повітряного командування пояснив, що українські авіатори докладають максимум зусиль, щоб Україна отримала західні літаки. Тому не потрібно поширювати дезінформацією людини, яку він порівняв з "Ждановим та Арестовичем".

F-16 в Україні — деталі

Воєнний експерт Роман Світан у коментарях та інтерв'ю ЗМІ заявляв, що F-16 вже в Україні. Наприклад, це пролунало у ефірі порталу "Фабрики новин" 22 лютого, або у передачі порталу УНІАН у грудні 2023 року.

Зазначимо, влітку 2023 року Україна створила так звану "літакову коаліцію", в рамках якої має отримати близько 60 винищувачів F-16. Щоб літаки прибули в Україну, готується інфраструктура, не раз пояснювали речники командування. Крім того, група українських пілотів проходить навчання у західних партнерів — орієнтовний час завершення весна-літо 2024 року. Тоді ж очікують, що перші літаки прибудуть в Україну, заявив Юрій Ігнат у лютому 2024 року.

Нагадуємо, 29 лютого командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив про збиття трьох літаків Су-34 ЗС РФ на східному відтинку фронту в Україні. Попередні вдалі відпрацювання відбулись 27 лютого — тоді підбили ще два російських повітряних судна.