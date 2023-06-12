Літакова коаліція: Резніков розкрив подробиці майбутнього "Рамштайну"

Глава Міноборони України зазначив, що ця війна є конфліктом ресурсів, тому для української армії важливо вирішити питання створення хабів з ремонту та оснащення військової техніки.

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Під час наступного засідання у форматі "Рамштайн" західні союзники обговорюватимуть тему "літакової коаліції" для України. Крім того, будуть порушені питання надання систем ППО, амуніції, артилерії та боєприпасів. Про подробиці 13-го засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків", — сказав Резніков.

За словами міністра, ця досить складна система предметно обговорюватиметься з представниками оборонних відомств Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції.

З української сторони, зазначив Резніков, буде присутня делегація, до складу якої увійдуть офіцери ВПС України, які займаються підготовкою льотчиків та логістикою.

Також у форматі "Рамштайн" обговорюватимуться питання створення центрів з ремонту, обслуговування та оснащення військової техніки як на території України, так і у прикордонних дружніх країнах.

"Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів — значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки", — наголосив Резніков.

Нагадаємо, 13-те засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня. Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер зазначив, що зустріч проводитиметься в офлайн-режимі – всі учасники зустрінуться особисто.

За підсумками всіх зустрічей у рамках "Рамштайну" Україна отримала 65 мільярдів доларів оборонної підтримки. За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, підтримка західних партнерів дозволила посилити можливості ЗСУ у реальному часі, а також у довгостроковій перспективі.