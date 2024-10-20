Попередження для Росії: НАТО показує свої тактичні ядерні можливості

Сили НАТО проводять найбільші навчання Steadfast Noon на тлі заяв президента РФ Володимира Путіна про зміну ядерної доктрини своєї країни.

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Понад шістдесят винищувачів, стратегічних бомбардувальників, літаків радіоелектронної боротьби, літаків спостереження та заправників із тринадцяти країн беруть участь у навчаннях Steadfast Noon.

Фокус переклав статтю журналіста і ветерана грецької армії Ставроса Атламазоглу про найбільші ядерні навчання НАТО Steadfast Noon.

Десятки літаків НАТО піднялися в небо в рамках найбільших ядерних навчань цього року

Навчання Steadfast Noon – одна з основних подій у календарі НАТО, яка стає ще актуальнішою нині на тлі постійних ядерних погроз Росії на адресу США і НАТО через Україну.

Ядерна зброя над Європою

У період загострення напруженості у відносинах з Росією НАТО відточує свій тактичний ядерний потенціал.

Що стосується літаків, які беруть участь в операції, то НАТО задіює найпотужніші платформи. Зокрема, у навчаннях беруть участь стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress і винищувачі F-16 Fighting Falcon, JAS 39 Gripen, F/A-18 Super Hornet, Tornado, Eurofighter Typhoon, F-15E Strike Eagle і F-35A/B Lightning II.

Деякі з цих винищувачів володіють ядерним боєзапасом, тобто мають сертифікацію та оснащення для несення ядерних боєголовок. Щодо інших винищувачів, то вони виконують функції супроводу.

Винищувач JAS 39 Gripen

У навчаннях Steadfast Noon цього року беруть участь Бельгія, Німеччина, Греція, Данія, Італія, Нідерланди, Польща, Румунія, Туреччина, Велика Британія, США, Фінляндія та Чеська Республіка.

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки союзників, – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в прес-релізі. – Steadfast Noon — це ключова складова перевірки сил ядерного стримування Альянсу і чіткий сигнал будь-якому супротивникові, що НАТО захищатиме й оборонятиме всіх союзників".

Цього року навчання Steadfast Noon проводяться в Бельгії та Нідерландах. Тренувальні місії також пройдуть над Данією, Великою Британією і Північним морем.

Країни НАТО, які приймають навчання на своїй території, вклали час і гроші в модернізацію своїх авіабаз, на яких базуватимуться літаки з ядерними боєголовками. Там є спеціальні сховища і бункери, в яких зберігаються ядерні боєголовки. Коли прийде час, боєголовки витягнуть і встановлять у бомби або ракети, перш ніж вони вирушать у політ.

Тактичні ядерні боєприпаси мають масштабовану потужність, тобто оператор може вибрати, якої сили ядерний вибух йому потрібен.

Хоча лише кілька літаків з тих, що беруть участь у навчаннях, позначені як ядерні, у разі потреби будь-який літак може запустити ядерний боєприпас.

Багатоцільовий винищувач F-35A Фото: Martin Corporation/Todd R. McQueen

Російські загрози

Президент Росії Володимир Путін нещодавно оголосив про зміну ядерної доктрини своєї країни. Російський лідер наголосив, що Москва вважатиме ядерною провокацією напад на її територію країни зі зброєю, наданою третьою країною, яка також є ядерною державою.

"НАТО робить кроки для забезпечення безпеки, надійності, ефективності та довіри до сил ядерного стримування Альянсу. Наприклад, цього року перші союзні винищувачі F-35A з Нідерландів були оголошені готовими до виконання ядерних завдань", – заявили в НАТО.

У декларації Вашингтонського саміту НАТО чітко сказано, що "основна мета ядерного потенціалу НАТО – збереження миру, запобігання насильству і стримування агресії". У ній сказано, що "доти, доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", – додали в трансатлантичному альянсі.

Про автора

Ставрос Атламазоґлу – досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.