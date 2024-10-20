Предупреждение для России: НАТО показывает свои тактические ядерные возможности

Силы НАТО проводят крупнейшие учения Steadfast Noon на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об изменении ядерной доктрины своей страны.

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Десятки самолетов НАТО поднялись в небо в рамках крупнейших ядерных учений этого года. Более шестидесяти истребителей, стратегических бомбардировщиков, самолетов радиоэлектронной борьбы, самолетов наблюдения и заправщиков из тринадцати стран принимают участие в учениях Steadfast Noon.

Фокус перевел статью журналиста и ветерана греческой армии Ставроса Атламазоглу о крупнейших ядерных учениях НАТО Steadfast Noon.

Десятки самолетов НАТО поднялись в небо в рамках крупнейших ядерных учений этого года

Учения Steadfast Noon – одно из основных событий в календаре НАТО, которое становится еще актуальнее сегодня в свете постоянных ядерных угроз России в адрес США и НАТО из-за Украины.

Ядерное оружие над Европой

В период обострения напряженности в отношениях с Россией НАТО оттачивает свой тактический ядерный потенциал.

Что касается участвующих в операции самолетов, то НАТО задействует самые мощные платформы. В частности, в учениях принимают участие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и истребители F-16 Fighting Falcon, JAS 39 Gripen, F/A-18 Super Hornet, Tornado, Eurofighter Typhoon, F-15E Strike Eagle и F-35A/B Lightning II.

Некоторые из этих истребителей обладают ядерным боезапасом, то есть имеют сертификацию и оснащение для несения ядерных боеголовок. Что касается других истребителей, то они выполняют функции сопровождения.

Истребитель JAS 39 Gripen

В учениях Steadfast Noon в этом году участвуют Бельгия, Германия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Турция, Великобритания, США, Финляндия и Чешская Республика.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников, – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пресс-релизе. – Steadfast Noon – это ключевая составляющая проверки сил ядерного сдерживания Альянса и четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников".

В этом году учения Steadfast Noon проводятся в Бельгии и Нидерландах. Тренировочные миссии также пройдут над Данией, Великобританией и Северным морем.

Страны НАТО, принимающие учения на своей территории, вложили время и деньги в модернизацию своих авиабаз, на которых будут базироваться самолеты с ядерными боеголовками. Там есть специальные хранилища и бункеры, в которых хранятся ядерные боеголовки. Когда придет время, боеголовки извлекут и установят в бомбы или ракеты, прежде чем они отправятся в полет.

Тактические ядерные боеприпасы имеют масштабируемую мощность, то есть оператор может выбрать, какой силы ядерный взрыв ему нужен.

Хотя лишь несколько самолетов из участвующих в учениях обозначены как ядерные, в случае необходимости любой самолет может запустить ядерный боеприпас.

Мноцелевой истребитель F-35A Фото: Martin Corporation/Todd R. McQueen

Российские угрозы

Президент России Владимир Путин недавно объявил об изменении ядерной доктрины своей страны. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет считать ядерной провокацией нападение на ее территорию страны с оружием, предоставленным третьей страной, которая также является ядерной державой.

"НАТО предпринимает шаги для обеспечения безопасности, надежности, эффективности и доверия к силам ядерного сдерживания Альянса. Например, в этом году первые союзные истребители F-35A из Нидерландов были объявлены готовыми к выполнению ядерных задач", – заявили в НАТО.

В декларации Вашингтонского саммита НАТО четко сказано, что "основная цель ядерного потенциала НАТО – сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии". В ней говорится, что "до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", – добавили в трансатлантическом альянсе.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.