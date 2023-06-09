Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться 15 червня, – Пентагон

Міністр оборони Ллойд Остін та глава Обʼєднаного комітету начальників штабів армії Марк Мілі наступного тижня вирушать в Європу для зустрічі.

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Тринадцяте засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться в наступну пʼятницю, 15 червня. Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

За словами Райдера, міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня відправиться в Європу, де разом з начальником Обʼєднаного комітету начальників штабів армії генералом Марком Мілі візьме участь в засідання "Рамштайн". Зазначається, що це буде вже 13 засідання з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Засідання Контактної групи відбудеться в офлайн-режимі, всі учасники зустрінуться особисто. На наступний день після "Рамштайну" відбудеться засідання зустріч міністрів оборони країн НАТО. Наразі невідомо, які теми підіймуть на засіданні. Однак раніше Ллойд Остін казав, що вони продовжать роботу над посиленням української системи ППО.

Також Пет Райдер заявив, що Пентагону відомо про посилення бойових дій в Україні. Проте характеризувати окремі операції він не став — це має знати лише українська сторона.

Нагадаємо, 5 червня Литва анонсувала постачання Україні антидронових рушних та мільйони одиниць різних боєприпасів. Деталі вони озвучать під час наступного "Рамштайну".

25 травня Остін заявляв, що учасники "Рамштайну" передали Україні 65 млрд доларів на оборону.