Следующее заседание "Рамштайн" состоится 15 июня, – Пентагон

Министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов армии Марк Мили на следующей неделе отправятся в Европу для встречи.

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Тринадцатое заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" состоится в следующую пятницу, 15 июня. Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

По словам Райдера, министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Европу, где вместе с начальником Объединенного комитета начальников штабов армии генералом Марком Мили примет участие в заседании "Рамштайна". Отмечается, что это будет уже 13 заседаний с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заседание Контактной группы состоится в офлайн-режиме, все участники встретятся лично. На следующий день после "Рамштайна" состоится заседание встречи министров обороны стран НАТО. Пока неизвестно, какие темы поднимут на заседании. Однако ранее Ллойд Остин сказал, что они продолжат работу над усилением украинской системы ПВО.

Также Пэт Райдер заявил, что Пентагону известно об усилении боевых действий в Украине. Однако характеризовать отдельные операции он не стал – это должна знать только украинская сторона.

Напомним, 5 июня Литва анонсировала поставки Украине антидроновых ружьев и миллионы единиц различных боеприпасов. Детали они озвучат во время следующего "Рамштайна".

25 мая Остин заявлял, что участники "Рамштайна" передали Украине 65 млрд долларов на оборону.