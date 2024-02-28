"Перерізання стрічки не буде": у ЗСУ розповіли, які будуть завдання у перших F-16 (відео)

У Повітряних силах пообіцяли, що про постачання літаків українці дізнаються з новин про "перший збитий російський літак". Речник командування Юрій Ігнат розповів, якої модифікації будуть винищувачі.

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Українцям не оголосять офіційно про отримання перших американських винищувачів F-16. Про це у коментарі "24 каналу" 27 лютого заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Я навіть колись сказав, що коли ми як отримаємо F-16, то виграємо цю війну. Спочатку виграємо битву у повітрі, а потім Сили оборони зможуть звільнити території. Зрозуміло, що це не буде одномоментно: прийшла ескадрилья F-16 – і все, перемога. Та ні", — зазначив він.

Військовий розповів, що в Україні передадуть F-16 не останньої модифікації. Окрім того, літаки будуть "вживаними", але їхню ефективність згодом можна буде посилити.

"Надалі є можливість їхньої модернізації: краща авіоніка, краща бортова РЛС, кращі ракети", — пояснив Ігнат.

Він розповів, що основними завданнями перших F-16 будуть захист України від ракетних та дронових атак, а також боротьба з ворожою авіацією. Однак населення, як і ворог, дізнається про передачу літаків вже постфактум.

"Не буде офіційного перерізання стрічки, як це було раніше у Радянському Союзі. (…) Дізнаємося, що F-16 в Україні тоді, коли буде збитий перший російський літак", — підкреслив речник.

Він додав, що деякі речі не оголошуються публічно, щоб не допомагати ворогу.

Коментар Юрія Ігната (про F-16 — з 27:36)

Нагадаємо, у Forbes припустили, що для ударів по російських винищувачах Україна використовує ракети до Patriot і NASAMS. У виданні попередили про ризик, що незабаром не залишиться "найкращих ракет ППО".

Голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін спрогнозував, коли Україна зможе розпочати новий контрнаступ.