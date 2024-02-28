"Це скрутне становище": у Великій Британії спрогнозували, коли ЗСУ почнуть контнаступ

Головнокомандувач ЗС Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Силам оборони бракує боєприпасів через прогалини у військовій допомозі. З його слів, ініціатива на фронті не буде за Україною ще декілька місяців.

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Голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін озвучив терміни, в які України зможе розпочати новий контрнаступ. Про це відомо з матеріалу The Guardian від 27 лютого.

Головнокомандувач британських Збройних сил припустив, що протягом декількох місяців ЗСУ не утримуватимуть ініціативу на фронті, а дефіцит боєприпасів залишатиметься актуальною проблемою. З його слів, ситуація зміниться, коли Захід погодить нові кроки щодо підтримки України.

Радакін заявив, що Україна зіткнулась зі складнощами на суші через брак снарядів, спричинений призупиненням військової допомоги від США. Водночас Європа не може заповнити прогалину, яка виникла.

Керівник штабу оборони розповів, що союзники НАТО обговорюють шляхи посилення підтримки України. Ймовірно, під час або напередодні липневого саміту будуть анонсовані нові пакети допомоги.

Водночас адмірал підкреслив, що ЗС РФ вже завоювала "відносно невеликі території" на тактичному рівні. Зокрема, втративши 17 тисяч бійців вбитими та ще 30 тисяч пораненими, Росія захопила Авдіївку у Донецькій області. Також напружені бої точаться під Часовим Яром, куди Сили оборони відступили після втрати Бахмута.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", — спрогнозував Радакін.

За його оцінкою, українські сили навряд зможуть розпочати новий контрнаступ раніше пізнього літа. Найімовірніше, ЗСУ почнуть рухатись на фронті вже наступного року.

Також головнокомандувач ЗС Великої Британії запевнив, що нині Росія втягнута у війну з Україною та не становить серйозної військової загрози для членів НАТО. З його слів, для нового нападу РФ потрібно було б "відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни".

"Я не кажу, що Росія не небезпечна", — зауважив військовий.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що захоплення Авдіївки надало ЗС РФ тактичні можливості, і ворог намагається ними скористатись. Аналітики припустили, що "в найближчі тижні" Росія окупує нові населені пункти.

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна перебуває у "вкрай відчайдушному" становищі. З його слів, бійці ЗСУ змушені обирати, у кого та чим стріляти.