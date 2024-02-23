Україна не зупиниться і готуватиме новий контрнаступ, – Зеленський

Україна, як заявив президент Володимир Зеленський, виживе без допомоги США, але це "буде трагедія", оскільки у такому разі багатьом українцям загрожує загибель.

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Україна готуватиме нові контрнаступальні дії та немає наміру зупинятися у питанні захисту свого суверенітету. В інтерв’ю американському каналу Fox News Channel президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці.

Він прокоментував слова журналіста Брета Баєра щодо контрнаступу 2023 року, який, на його думку, був не дуже вдалим. Зеленський у відповідь наголосив, що передусім варто думати про життя бійців, оскільки "без солдатів Україна втратить усе", навіть з наявністю сучасних технологій.

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Керівник держави зазначив, що Україна не зупиниться на обороні й вестиме підготовку до нового контрнаступу.

"Звичайно, я не кажу, що ми просто зупинимося. Це залежить від багатьох речей", — додав він.

Також Зеленський звернув увагу на те, наскільки важливою є американська підтримка. З його слів, Україна виживе без допомоги США, але проте це "буде трагедія", оскільки у такому разі багатьом українцям загрожує загибель. Американська підтримка, на його думку, є дуже важливою для українського народу.

"Якщо світ до цього готовий, то гаразд, ви побачите це, але це трагедія для всіх, а не тільки України", — зауважив політик.

Зеленський наголосив, що наразі найперше завдання – захищатися. Він анонсував нові успіхи на Чорному морі.

"Я не буду глибоко вдаватися в деталі, але на росіян чекають деякі сюрпризи", — сказав керівник держави.

Нагадаємо, 23 лютого прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що країна передасть Україні F-16 до 2025 року. Він наголосив на тому, що Бельгія є частиною коаліції F-16. Країна надає можливості для навчання українських фахівців зараз.