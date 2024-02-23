Украина не остановится и будет готовить новое контрнаступление, — Зеленский

Украина, как заявил президент Владимир Зеленский, выживет без помощи США, но это "будет трагедия", поскольку в таком случае многим украинцам грозит гибель.

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Украина будет готовить новые контрнаступательные действия и не намерена останавливаться в вопросе защиты своего суверенитета. В интервью американскому каналу Fox News Channel президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности.

Он прокомментировал слова журналиста Брета Байера о контрнаступлении 2023 года, которое, по его мнению, было не очень удачным. Зеленский в ответ подчеркнул, что прежде всего стоит думать о жизни бойцов, поскольку "без солдат Украина потеряет все", даже с наличием современных технологий.

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Руководитель государства отметил, что Украина не остановится на обороне и будет вести подготовку к новому контрнаступлению.

"Конечно, я не говорю, что мы просто остановимся. Это зависит от многих вещей", — добавил он.

Также Зеленский обратил внимание на то, насколько важна американская поддержка. По его словам, Украина выживет без помощи США, но однако это "будет трагедия", поскольку в таком случае многим украинцам грозит гибель. Американская поддержка, по его мнению, является очень важной для украинского народа.

"Если мир к этому готов, то ладно, вы увидите это, но это трагедия для всех, а не только Украины", — отметил политик.

Зеленский отметил, что сейчас самая первая задача — защищаться. Он анонсировал новые успехи на Черном море.

"Я не буду глубоко вдаваться в детали, но россиян ждут некоторые сюрпризы", — сказал руководитель государства.

Напомним, 23 февраля премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что страна передаст Украине F-16 до 2025 года. Он отметил, что Бельгия является частью коалиции F-16. Страна предоставляет возможности для обучения украинских специалистов сейчас.