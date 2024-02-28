"Може бути пізно": Україна у вкрай відчайдушному становищі, — Білий дім (відео)

За словами представника адміністрації президента Джона Кірбі, Україна не може відстояти звільнені території й доводиться їх залишати через відсутність фінансування. Авдіївка була буквально втрачена через нестачу боєприпасів.

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Координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна опинилася у вкрай відчайдушному становищі на передовій. Пресконференцію за участю речниці Білого дому Карін Жан-П'єр транслювали на YouTube-каналі.

За словами Кірбі, українським солдатам доводиться робити вибір, у кого і чим стріляти.

"У них закінчуються патрони… Тому становище вкрай відчайдушне", — сказав він журналістам на брифінгу у вівторок, 27 лютого.

Зазначив, що поки що не може назвати часові рамки й сказати, що, "знаєте, до такого-то дня вони програють війну, але вони безумовно почали втрачати території, які забрали назад у росіян".

Тепер же, коли Україна не може відстояти звільнені території, доводиться їх залишати через відсутність фінансування.

"Ми потребуємо цього зараз. Я навіть не буду спекулювати про те, в якому випадку може бути занадто пізно. У певному сенсі ми вже запізнилися. Вони втратили Авдіївку через — буквально через боєприпаси. Тож уже це суттєво вплинуло на перебіг боїв", — зазначив Кірбі.

Що буде через "місяць-два"

Відповідаючи на запитання журналістів він сказав, що росіяни почали захоплювати нові міста і села.

"Не кажучи вже про Авдіївку, де вони [ЗС РФ] збираються створити стратегічний хаб, вони набрали хід", — сказав він.

"Становище відчайдушне вже зараз. Не можу прогнозувати, що буде через місяць-два, тому що не можна передбачити, що робитимуть росіяни. Але безумовно, якщо вони не отримають підтримку, досить імовірно, що росіяни захоплять більше територій, доб'ються більшого успіху на передовій. Здебільшого на сході, але потенційно навіть на півдні", — додав Кірбі.

Такі коментарі прозвучали після зустрічі представників Білого дому з лідерами Сенату, на якій обговорювали фінансування України та захист кордону США.

Джон Кірбі — про проблеми України з 14.21

Допомога Україні

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс назвали зустріч продуктивною. Обидва схарактеризували переговори з питання України як "інтенсивні".

Шумер нагадав про попередження президента України Володимира Зеленського, згідно з яким, без своєчасної допомоги Україна може впасти.

Нагадаємо про те, що заважає Києву отримати військову допомогу від Вашингтона.

Також повідомлялося, що Байден закликав Конгрес терміново виділити допомогу Україні.