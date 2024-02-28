"Может быть поздно": Украина в крайне отчаянном положении, — Белый дом (видео)

По словам представителя администрации президента Джона Кирби, Украина не может отстоять освобожденные территории и приходится их оставлять из-за отсутствия финансирования. Авдеевка была буквально потеряна из-за недостатка боеприпасов.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина оказалась в крайне отчаянном положении на передовой. Пресс-конференция с участием спикера Белого дома Карин Жан-Пьер транслировалась на YouTube-канале.

По словам Кирби, украинским солдатам приходится делать выбор, в кого и чем стрелять.

"У них заканчиваются патроны… Поэтому положение крайне отчаянное", — сказал он журналистам на брифинге в вторник, 27 февраля.

Отметил, что пока не может назвать временные рамки и сказать, что, "знаете ли, к такому-то дню они проиграют войну, но они определенно начали терять территории, которые забрали обратно у россиян".

Теперь же, когда Украина не может отстоять освобожденные территории, приходится их оставлять из-за отсутствия финансирования.

"Мы нуждаемся в этом сейчас. Я даже не буду спекулировать о том, в каком случае может быть слишком поздно. В некотором смысле мы уже опоздали. Они потеряли Авдеевку из-за — буквально из-за боеприпасов. Так что уже это существенно повлияло на ход боев", — отметил Кирби.

Что будет через "месяц-два"

Отвечая на вопрос журналистов он сказал, что россияне начали захватывать новые города и села.

"Не говоря уже об Авдеевке, где они [ВС РФ] собираются создать стратегический хаб, они набрали ход", — сказал он.

"Положение отчаянное уже сейчас. Не могу прогнозировать, что будет через месяц-два, потому что нельзя предвидеть, что будут делать россияне. Но определенно, если они не получат поддержку, весьма вероятно, что россияне захватят больше территорий, добьются большего успеха на передовой. По большей части на востоке, но потенциально даже на юге", — добавил Кирби.

Такие комментарии прозвучали после встречи представителей Белого дома с лидерами Сената, на которой обсуждалось финансирование Украины и защита границы США.

Джон Кирби — о проблемах Украины с 14.21

Помощь Украине

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис назвали встречу продуктивной. Оба охарактеризовали переговоры по вопросу Украины как "интенсивные".

Шумер напомнил о предупреждении президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, без своевременной помощи Украина может пасть.

Напомним о том, что мешает Киеву получить военную помощь от Вашингтона.

Также сообщалось, что Байден призвал Конгресс срочно выделить помощь Украине.