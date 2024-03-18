Підготовка пілотів ЗСУ: президент Румунії схвалив навчання українців F-16 на базі країни

Румунський лідер Клаус Йоганніс дав згоду на навчання близько 50 українських військових.

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Президент Румунії Клаус Йоганніс висловив згоду на транзит через територію своєї країни певних категорій озброєнь, призначених для України. Він також підтвердив організацію тренувань українських льотчиків на винищувачах F-16 у Фетешті. Про це повідомляє Digi24.

Румунський лідер передав письмове повідомлення парламенту про свою згоду на транзит військової допомоги від Фінляндії через територію Румунії на користь України.

Також Клаус Йоганніс висловив згоду на проведення навчання приблизно 50 українських військових на території Румунії.

За його словами, це питання обговорять на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту в понеділок. Голосування щодо цього питання відбудеться на наступному спільному пленарному засіданні зали.

Повідомляється, що влада не надала точної інформації про початок навчань українських військових. Однак, за даними джерел видання, очікується, що вони прибудуть на авіабазу Фетешті цього літа.

Очікується, що підготовка пілотів F-16 завершиться наприкінці року.

Нагадаємо, журналісти британської газети The Telegraph повідомили, що в середньостроковій перспективі літаки F-16 стануть порятунком для українських військ і зможуть домогтися паритету в небі з російськими військами.

Зазначимо, улітку 2023 року Україна створила так звану "літакову коаліцію", в межах якої має отримати близько 60 винищувачів F-16. Щоб літаки прибули в Україну, готується інфраструктура, не раз пояснювали спікери командування. Також група українських пілотів проходить навчання в західних партнерів — орієнтовний час завершення весна-літо 2024 року. Тоді ж очікується, що перші літаки прибудуть в Україну, заявив Юрій Ігнат у лютому 2024 року.