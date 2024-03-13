Від старих F-16 до новітніх F-22: в США хочуть списати 250 літаків у 2025 році
Військові хочуть вивести на пенсію низку літаків і гелікоптерів, щоб вільні кошти направити на придбання чи розробку нових зразків озброєння.
Пентагон подав фінансовий запит на 2025 рік. В ньому Повітряні сили хочуть вивести з експлуатації 250 літаків. Про це повідомляє Breaking Defense.
Повітряні сили хочуть вивільнити значну суму коштів шляхом списання літаків. Це дозволить менше витрачати на обслуговування бортів й направити гроші на придбання нових літаків або розробку інших. Втіленням такого бачення є бажання списати 56 штурмовиків A-10 Warthog у 2025 фінансовому році. Минулого року армія вивела на пенсію 46 штурмовиків. Конгрес кілька років не схвалював бажання військових виводити з експлуатації легендарні штурмовики.Важливо
Також Повітряні сили хочуть списати винищувачі 5 покоління F-22 Raptor у версії Block 20. Військові хочуть списати одразу 32 бойових літаки, щоб звільнити кошти для розробки винищувача наступного покоління NGAD і модернізації інших F-22. Так виглядає весь запит Повітряних сил на списання:
- 32 винищувачі F-22;
- 26 винищувачів F-15E;
- 11 винищувачів F-16C/D;
- 65 винищувачів F-15C/D;
- 56 штурмовиків А-10;
- 22 навчально-тренувальних Т-1А;
- 12 гелікоптерів HH-60G;
- 6 транспортників C-130H;
- 1 літак для проведення інформаційно-психологічних операцій або РЕБ EC-130H;
- 2 конвертоплани CV-22;
- 1 літак повітряного вузла зв'язку на полі бою E-11;
- 16 військово-транспортних літаків KC-135.
Нагадаємо, 23 лютого ЗМІ писали, що Велика Британія планує списати 13 зразків зброї, серед яких САУ AS90, БМП і інші.
9 лютого повідомлялось, що Україна хоче отримати американські штурмовики A-10.