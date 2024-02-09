Су-25 закінчаться: Україна чекає на американські "Бородавочники" A-10 Thunderbolt II, — ЗМІ (фото)

Прозваний "бородавочником" або просто "кабаном" А-10 розробляли спеціально для близької повітряної підтримки наземних сил. Його додаткова роль — направляти іншу авіацію в атаки на наземні цілі.

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У четвер, 8 лютого, на сході України загинув пілот Су-25 Владислав Риков, на рахунку якого понад 380 бойових вильотів, тобто по вильоту за день від початку повномасштабної війни. Про це пише Forbes.

Водночас у 299-ї бригади тактичної авіації ЗС ЗСУ ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова — єдиного українського підрозділу із Су-25 — через майже два роки все ще стільки ж Су-25, скільки було на початку.

Але настане день, коли застарілих Су-25 буде набагато менше, і деякі українські чиновники намагаються отримати американські літаки Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II.

За словами авіаційного журналіста Володимира Трендофіловського (Vladimir Trendafilovski), на початок 2022 року 43 застарілі літаки все ще були придатні до польотів.

Журналіст нарахував 30 справних Су-25, один з яких пройшов капремонт на Запорізькому авіаремонтному заводі, і ще 12, які перебували на льотному зберіганні в Кульбакіному (Миколаїв).

Після 24 лютого 2022 року, українські Су-25 та їхніх пілотів розосередили по всій Україні. Під час бойових завдань, ухиляючись від російських ракет, вони вступали в бій на вкрай низьких висотах, щоб скидати бомби та запускати ракети.

Росіяни збили або підірвали на землі 18 Су-25 і вбили багатьох пілотів. Але Північна Македонія і Болгарія передали Україні ті самі 18 Су-25.

Попри важкі втрати, 299-та бригада тактичної авіації ЗСУ продовжує битися, як і інші підрозділи, що літають на бомбардувальниках Су-24, винищувачах Су-27 і винищувачах МіГ-29.

Проте представники України, судячи з усього, розуміють, що в арсеналах країн-союзників більше не залишилося зайвих Су-25. Будь-які подальші втрати можуть підірвати можливості 299-ї бригади.

Штурмовики А-10 потрібні новому головному Сирському

І не дивно, що новий головком ЗСУ генерал Олександр Сирський має пристрасть до американських А-10. Дозвуковий двомоторний А-10 багато в чому аналогічний Су-25. І, у всякому разі, краще захищений і набагато краще озброєний.

"Це не нова машина, — сказав Сирський про А-10 у коментарі Reuters, — а надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, із широким набором озброєнь для ураження наземних цілей на допомогу піхоті".

В американських ВПС є близько 200 літаків А-10 випуску 70-х і 80-х років. Ще сотні перебувають на зберіганні. І немає жодних причин, через які українські пілоти після кількох місяців навчання не могли б керувати цими потужними штурмовиками.

Але існують політичні причини, через які 299-та бригада може так ніколи й не отримати А-10. З осені минулого року проросійські республіканці в Конгресі відмовляються голосувати за будь-яку подальшу допомогу Україні.

"Бородавочник" A-10 Thunderbolt II

Fairchild Republic A-10A Thunderbolt II у Національному музеї ВПС США

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II — одномісний двотурбінний дозвуковий штурмовик, який у 70-х роках компанія Fairchild Republic почала розробляти для американських ВПС.

Літак, прозваний "бородавочником" (Warthog) або просто "кабаном" (hog), розробляли для повітряної підтримки наземних військ — для атак на бронетехніку, танки тощо. Це єдиний військовий літак, який будували спеціально для близької повітряної підтримки американських ВПС. Його додаткова роль полягає в тому, щоб направляти іншу авіацію в атаки на наземні цілі, для чого безпосередньо застосовується модель OA-10.

Нагадаємо, що у Франції є зайві винищувачі Mirage 2000D, які можуть передати Україні.

Також повідомлялося, що компанія Lockheed Martin, проти якої діють китайські санкції, нарощує виробництво "Соколів" F-16 для союзників Вашингтона.