385 бойових вильотів: на фронті загинув льотчик Су-25 Владислав Риков

Офіцер загинув 7 лютого під час виконання бойового завдання. В нього залишилась дружина і маленька донька.

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Під час виконання бойового завдання загинув льотчик штурмовика Су-25 Владислав Риков. Про це повідомляє його побратим Ростислав Лазаренко в Інстаграмі.

7 лютого під час виконання бойового завдання загинув Владислав Риков. За словами Ростислава Лазаренка, Риков прикривав його з початку повномасштабної війни.

"Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав", — написав Лазаренко.

Владислав Риков загинув 7 лютого

У загиблого офіцера залишилась дружина і маленька донька. За посиланням доступний збір для допомогти сімʼї Рикова.

Лазаренко окремо зазначає, що Владислав був мало відомим на загал, але робив багато дуже важливої роботи. Згодом він детальніше розкаже його історію.

Нагадаємо, 7 січня стало відомо, що на війні загинув 23-річний льотчик із позивним Blue Helmet. Він керував винищувачем МіГ-29.

15 грудня в Повітряних силах розказали, чому МіГ-29 не може ефективно виконувати завдання з наявним озброєнням.