"Не можемо ефективно виконувати завдання": пілот МіГ-29 розповів, чим збиває ракети РФ (відео)

Льотчик та його борт перебувають на одному з оперативних аеродромів. Міг-29 адаптували під західне озброєння.

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Пілот винищувача МіГ-29 ЗСУ Олександр розпочав свій бойових шлях з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України. Попри молодий вік, за плечима він має десятки збитих ворожих ракет та "Шахедів". Чим працює по повітряних цілях ворога та які бойові завдання виконує, він розповів у коментарі Повітряним силам ЗСУ.

За словами Олександра, зараз він та його літак перебувають на одному з оперативних аеродромів, яких зараз на території України в достатній кількості, що дозволяє виконувати бойові завдання. Попри погіршення погодніх умов його літак завжди перебуває у повній бойовій готовності і готовий у лічені хвилини піднятися в повітря, щоб знищувати повітряні цілі ворога.

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"Зараз на літаку прикріплені такі ракети як Р-27 та Р-73. Вони призначені для відбиття повітряного нападу противника та знищення — крилатих ракет та малошвидкісних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Ми використовуємо таке озброєння як Harm, GBU-62. Наш літак зараз адаптований під це озброєння. Воно надається західними партнерами саме для виконання спеціальних завдань", — розповідає пілот.

Він зазначив, що за період "великої війни" йому доводилося збивати крилаті ракети та БпЛА, а також уражати наземні ворожі об'єкти, радіолокаційні системи і прикривати інші українські літаки під час атаки на наземні цілі.

"Доки наші побратими проходять навчання на більш новітніх літальних апаратах, таких як F-16, ми на місці продовжуємо виконувати бойові завдання. Сподіваюся, що найближчим часом вони до нас повернуться, так би мовити, не з порожніми руками. Також сподіваюся, що ми отримаємо більш сучасний комплект озброєння. Ще б дуже гарно було отримати Авакс. Ворожим літакам потрібно давати гідну відсіч, але на жаль, наші літаки фізично і морально дуже застаріли. Ми не можемо достатньо ефективно виконувати бойові завдання. Нам дуже потрібно отримати сучасний пакет озброєння", — говорить Олександр.

Нагадаємо, що 15 грудня полковник 12-ї бригади армійської авіації Дмитро Кулькевич розповів, що Україна вже кілька місяців веде переговори, щоб отримати від США гелікоптери AH-1Z Viper. Але зараз все зависло через політичну боротьбу в Конгресі.

Раніше повідомлялося, що 20 жовтня в США повідомили, що Хорватія надала Україні всі запаси гелікоптерів Мі-8.