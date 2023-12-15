"Не можем эффективно выполнять задачи": пилот МиГ-29 рассказал, чем сбивает ракеты РФ (видео)

Летчик и его борт находятся на одном из оперативных аэродромов. МиГ-29 адаптировали под западное вооружение.

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Пилот истребителя МиГ-29 ВСУ Александр начал свой боевой путь с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Несмотря на молодой возраст, за плечами он имеет десятки сбитых вражеских ракет и "Шахедов". Чем работает по воздушным целям врага и какие боевые задачи выполняет, он рассказал в комментарии Воздушным силам ВСУ.

По словам Александра, сейчас он и его самолет находятся на одном из оперативных аэродромов, которых сейчас на территории Украины в достаточном количестве, что позволяет выполнять боевые задачи. Несмотря на ухудшение погодных условий его самолет всегда находится в полной боевой готовности и готов в считанные минуты подняться в воздух, чтобы уничтожать воздушные цели врага.

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"Сейчас на самолете прикреплены такие ракеты как Р-27 и Р-73. Они предназначены для отражения воздушного нападения противника и уничтожения — крылатых ракет и малоскоростных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Мы используем такое вооружение как Harm, GBU-62. Наш самолет сейчас адаптирован под это вооружение. Оно предоставляется западными партнерами именно для выполнения специальных задач", — рассказывает пилот.

Он отметил, что за период "большой войны" ему приходилось сбивать крылатые ракеты и БпЛА, а также поражать наземные вражеские объекты, радиолокационные системы и прикрывать другие украинские самолеты во время атаки на наземные цели.

"Пока наши собратья проходят обучение на более новейших летательных аппаратах, таких как F-16, мы на месте продолжаем выполнять боевые задачи. Надеюсь, что в ближайшее время они к нам вернутся, так сказать, не с пустыми руками. Также надеюсь, что мы получим более современный комплект вооружения. Еще бы очень хорошо было получить Авакс. Вражеским самолетам нужно давать достойный отпор, но к сожалению, наши самолеты физически и морально очень устарели. Мы не можем достаточно эффективно выполнять боевые задачи. Нам очень нужно получить современный пакет вооружения", — говорит Александр.

Напомним, что 15 декабря полковник 12-й бригады армейской авиации Дмитрий Кулькевич рассказал, что Украина уже несколько месяцев ведет переговоры, чтобы получить от США вертолеты AH-1Z Viper. Но сейчас все зависло из-за политической борьбы в Конгрессе.

Ранее сообщалось, что 20 октября в США сообщили, что Хорватия предоставила Украине все запасы вертолетов Ми-8.