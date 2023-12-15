Хотели уничтожить пилотов и не пойдут дальше Марьинки: эксперт об ударах "Кинжалами" и ситуации на фронте

Без массивной ПВО Запад не решается передавать Киеву истребители, ведь те рискуют быть уничтоженными в кратчайшее время на земле, говорит майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Атака оккупантов на аэродром в Староконстантинове аэробаллистическими ракетами "Кинжал" имела целью не столько уничтожение истребителей, но и самих украинских пилотов, которые, как известно, важнее любого самолета. Об этом в интервью Фокусу заявил майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Россияне понимают, что профессиональных пилотов военных самолетов в любой стране мира не так уж и много, — отмечает эксперт, — Поэтому самое важное для оккупантов было именно задеть пилотов, чем уничтожить самолеты или взлетно-посадочную полосу".

Чтобы защитить личный состав аэропорта и сами украинские самолеты надо иметь особые ангары, выдерживающие удары и такие ангары в Украине есть, говорит специалист. К ним надо, конечно, как можно больше систем ПВО, например, Patriot или NASAMS, которые могут уничтожать именно баллистические ракеты, а также зенитки для отражения атак дронов. Поэтому без массивной ПВО Запад не решается нам передавать истребители, ведь они рисковали просто быть уничтоженными в кратчайшее время не в небе, а на земле.

"Как только с первых дней широкомасштабного вторжения Украина заговорила о самолетах, то партнеры задали простой вопрос: а как их будем защищать, — акцентирует Алексей Гетьман, — У нас есть советские самолеты, которые могут взлетать с шоссе, но для F-16 нужны более длинные и современные взлетные полосы, а у нас их немного, поэтому РФ будет пытаться ударить именно по ним".

Марьинка фактически контролируется российскими оккупантами Фото: Скриншот

Что касается Марьинки, остатки которой российские оккупанты по данным сервиса DeepState контролируют на 92%, то, по мнению эксперта, армия РФ будет пытаться зафиксироваться там и не пойдет дальше, как она сделала с Бахмутом. Однако Алексей Гетьман отмечает, что DeepState часто ошибался, хотя и не критично, к тому же невозможно посчитать подвижную линию фронта до такой точности. Поэтому надо все же дождаться информации из Генштаба Украины, отмечает эксперт.

Полный выпуск разговора с Алексеем Гетьманом вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что на каждую ежедневно уничтоженную 1000 солдат РФ приходит такая же свежая партия контрактников из российских бедняков. Путину даже не нужно объявлять мобилизацию, говорит военный эксперт Роман Свитан.