На війні загинув 23-річний льотчик із позивним Blue Helmet

Український військовий керував винищувачем МіГ-29. Він віддав свою молодість захисту держави. Україна втрачає найкращих своїх синів, написав льотчик Karaya.

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Захищаючи небо України, загинув 23-річний льотчик Владислав із позивним Blue Helmet. Про це повідомила кохана дівчина Євгенія Нестеренко в Instagram.

Владислав був льотчиком винищувача МіГ-29. 7 січня Євгенія повідомила про загибель Blue Helmet.

Допис про загибель льотчика Blue Helmet

"Бракує слів, щоб висловити всі думки. Тільки 23 роки, він віддав свою молодість військовій справі, захисту нашої держави. Україна втрачає найкращих своїх синів", — написав побратим Владислава льотчик із позивним Karaya.

Сторіз Karaya про загибель Владислава

Обставини загибелі наразі невідомі.

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Додамо, 15 грудня в Повітряних силах розказали, чому МіГ-29 не може ефективно виконувати завдання з наявним озброєнням. Льотчик МіГ-29 Олександр сказав, що літаки фізично та морально застаріли попри те, що їх переобладнали під певне західне озброєння.

Нагадаємо, 26 серпня в авіакатастрофі загинуло троє українських льотчиків: "Джус", "Мінка" та "Проказін".

15 грудня полковник 12-ї бригади армійської авіації Дмитро Кулькевич розповів, що Україна вже кілька місяців веде переговори, щоб отримати від США гелікоптери AH-1Z Viper.