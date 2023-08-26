Загибель трьох льотчиків у авіакатастрофі: зʼявилось відео, як прибирали уламки літаків

Від навчально-бойових Л-39 майже нічого не залишилось. Відомо, що в авіакатастрофі загинули "Мінка", "Проказин" та Juice.

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25 серпня в Житомирській області зіштовхнулось два літаки Л-39, в наслідок чого загинуло 3 льотчики Повітряних сил. В "Радіо Свобода" показали, як прибирали уламки з місця інциденту.

В селище Сінгури, що в Житомирській області військові прибирають уламки літаків Л-39. Два борти зіштовхнулись, через що загинуло троє льотчиків, серед яких Juice — майор Андрій Пільщиков, "Мінка" та "Проказин". Від літаків майже нічого не залишилось, уламки збирали екскаваторами.

Л-39 "Альбатрос" — це навчально-бойовий легкий літак, який будували в Чехословакії, а нині в Чехії. Для підготовки льотчиків потрібно проходити комплексну підготовку, яка містить в собі підготовку від легкомоторного літака, навчально-бойового до повноцінного винищувача, штурмовика чи бомбардувальника. Літак має два місця для екіпажу.

Наразі ДБР та прокуратура проводять кримінальне провадження за статтею 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Президент України Володимир Зеленський у щоденному звернені заявив, що наразі треба чекати на розслідування, щоб встановити причини катастрофи.

Нагадаємо, Повітряні сили заявили про авіакатастрофу в Житомирській області, в результаті якої загинуло 3 льотчиків.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат казав, що "Джус" був рушієм змін у війську.