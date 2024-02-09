Су-25 закончатся: Украина ждет американские "Бородавочники" A-10 Thunderbolt II, — СМИ (фото)

Прозванный "бородавочником" или просто "кабаном" А-10 разрабатывался специально для близкой воздушной поддержки наземных сил. Его дополнительная роль — направлять другую авиацию в атаки на наземные цели.

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В четверг, 8 февраля, на востоке Украины погиб пилот Су-25 Владислав Рыков, на счету которого более 380 боевых вылетов, то есть по вылету через день с начала полномасштабной войны. Об этом пишет Forbes.

Вместе с тем у 299-й бригады тактической авиации ВС ВСУ им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова — единственного украинского подразделения с Су-25 — спустя почти два года все еще столько же Су-25, сколько было в начале.

Но наступит день, когда устаревших Су-25 будет намного меньше, и некоторые украинские чиновники пытаются получить американские самолеты Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II.

По словам авиационного журналиста Владимира Трендофиловского (Vladimir Trendafilovski), к началу 2022 года 43 устаревших самолета все еще были пригодны к полетам.

Журналист насчитал 30 исправных Су-25, один из которых прошел капремонт на Запорожском авиаремонтном заводе, и еще 12, находившихся на летном хранении в Кульбакино (Николаев).

После 24 февраля 2022 года, украинские Су-25 и их пилотов рассредоточили по всей Украине. Во время боевых заданий, уклоняясь от российских ракет, они вступали в бой на крайне низких высотах, чтобы сбрасывать бомбы и запускать ракеты.

Россияне сбили или взорвали на земле 18 Су-25 и убили многих пилотов. Но Северная Македония и Болгария передали Украине те же 18 Су-25.

Несмотря на тяжелые потери, 299-я бригада тактической авиации ВСУ продолжает сражаться, как и другие подразделения, летающие на бомбардировщиках Су-24, истребителях Су-27 и истребителях МиГ-29.

Тем не менее, представители Украины, судя по всему, понимают, что в арсеналах стран-союзников больше не осталось лишних Су-25. Любые дальнейшие потери могут подорвать возможности 299-й бригады.

Штурмовики А-10 нужны новому главкому Сырскому

И неудивительно, что новый главком ВСУ генерал Александр Сырский питает страсть к американским А-10. Дозвуковой двухмоторный А-10 во многом аналогичен Су-25. И, во всяком случае, лучше защищен и гораздо лучше вооружен.

"Это не новая машина, — сказал Сырский об А-10 в комментарии Reuters, — а надежная и зарекомендовавшая себя во многих войнах, с широким набор вооружений для поражения наземных целей в помощь пехоте".

У американских ВВС есть около 200 самолетов А-10 выпуска 70-х и 80-х годов. Еще сотни находятся на хранении. И нет никаких причин, по которым украинские пилоты после нескольких месяцев обучения не могли бы управлять этими мощными штурмовиками.

Но существуют политические причины, по которым 299-я бригада может так никогда и не получить А-10. С осени прошлого года пророссийские республиканцы в Конгрессе отказываются голосовать за любую дальнейшую помощь Украине.

"Бородавочник" A-10 Thunderbolt II

Fairchild Republic A-10A Thunderbolt II в Национальном музее ВВС США

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II — одноместный двутурбинный дозвуковой штурмовик, который 70-х годах компания Fairchild Republic начала разрабатывать для американских ВВС.

Самолет, прозванный "бородавочником" (Warthog) или просто "кабаном" (hog), разрабатывался в качестве воздушной поддержки наземных войск — для атак по бронетехнике, танкам и пр. Это единственный военный самолет, которые строили специально для близкой воздушной поддержки американских ВВС. Его дополнительная роль состоит в том, чтобы направлять другую авиацию в атаки на наземные цели, для чего непосредственно применяется модель OA-10.

Напомним, что у Франции есть лишние истребители Mirage 2000D, которые могут передать Украине.

Также сообщалось, что компания Lockheed Martin, против которой действуют китайские санкции, наращивает производство "Соколов" F-16 для союзников Вашингтона.