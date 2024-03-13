От старых F-16 до новейших F-22: в США хотят списать 250 самолетов в 2025 году

Военные хотят вывести на пенсию ряд самолетов и вертолетов, чтобы свободные средства направить на приобретение или разработку новых образцов вооружения.

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Пентагон подал финансовый запрос на 2025 год. В нем Воздушные силы хотят вывести из эксплуатации 250 самолетов. Об этом сообщает Breaking Defense.

Воздушные силы хотят высвободить значительную сумму средств путем списания самолетов. Это позволит меньше тратить на обслуживание бортов и направить деньги на приобретение новых самолетов или разработку других. Воплощением такого видения является желание списать 56 штурмовиков A-10 Warthog в 2025 финансовом году. В прошлом году армия вывела на пенсию 46 штурмовиков. Конгресс несколько лет не одобрял желание военных выводить из эксплуатации легендарные штурмовики.

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Вопрос жизни и смерти. Почему списание штурмовиков A-10 приведет к катастрофе

Также Воздушные силы хотят списать истребители 5 поколения F-22 Raptor в версии Block 20. Военные хотят списать сразу 32 боевых самолета, чтобы освободить средства для разработки истребителя следующего поколения NGAD и модернизации других F-22. Так выглядит весь запрос Воздушных сил на списание:

32 истребителя F-22;

26 истребителей F-15E;

11 истребителей F-16C/D;

65 истребителей F-15C/D;

56 штурмовиков А-10;

22 учебно-тренировочных Т-1А;

12 вертолетов HH-60G;

6 транспортников C-130H;

1 самолет для проведения информационно-психологических операций или РЭБ EC-130H;

2 конвертоплана CV-22;

1 самолет воздушного узла связи на поле боя E-11;

16 военно-транспортных самолетов KC-135.

Напомним, 23 февраля СМИ писали, что Великобритания планирует списать 13 образцов оружия, среди которых САУ AS90, БМП и другие.

9 февраля сообщалось, что Украина хочет получить американские штурмовики A-10.