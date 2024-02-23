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Военный Фокус

От Challenger 2 до САУ AS90: Великобритания "отправит на пенсию" 13 образцов оружия

танки британії
Фото: Википедия | Challegner 2

В рамках оптимизации Королевской армии Минобороны планирует списать 13 образцов вооружения, но не все получит равноценную замену на современные аналоги.

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В рамках "программы оптимизации" армии Министерство обороны Великобритании планирует отказаться от 13 образцов вооружения, включая артиллерию, танки и другие машины. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Государственный министр Минобороны Джеймс Картлидж сообщил, что к 2030 году Королевские вооруженные силы откажутся от такой техники:

  • САУ AS90;
  • ЗРК Stormer;
  • танк Challenger 2;
  • БМП Warrior;
  • 105-мм легкая гаубица;
  • вездеход BV206;
  • броневик Mastiff;
  • броневик для патрулирования Ridgeback;
  • многоцелевой броневик Wolfhound;
  • бронированная эвакуационная армия Beach Recovery;
  • Транспортер тяжелого оборудования;
  • Foxhound защищенный патрульный броневик;
  • броневик Шакал;
  • броневик Coyote;
  • внедорожник Pinzgauer;
  • джипы Landrover (включая версии WMIK/RWMIK);
  • Quad bike;
  • Wheeled Tanker;
  • броневик Puma;

Однако в издании отмечают, что не вся техника будет просто списана. Например, на замену Challenger 2 придет Challenger 3. На различные БМП придет семейство Boxer и Ajax. Кроме этого в разработке семейство легкобронированных машин. Но если сейчас британская армия имеет более 200 танков Challenger 2, то будет иметь только 148 Challenger 3. В Defense Express добавляют, что парк броневиков при этом может и не нуждаются в замене, а речь идет о необходимости унификации. Также некоторые образцы по типу ЗРК Stormer или 105-мм артиллерия не получат равноценной замены.

Напомним, 18 января Лана Зеркаль заявила, что Британия была готова воевать на стороне Украины, но их сдержали США.

Также в Германии начали полевые испытания танка Challenger 3.