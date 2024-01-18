В Великобритании четко осознают глобальное значение войны в Украине, говорит экс-заместитель министра МИД Лана Зеркаль.

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Великобритания была готова вступить в войну против России, но США ее сдержали. Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказала экс-заместитель главы МИД Лана Зеркаль.

По ее словам, члены Палаты лордов в британском парламенте заявляли о готовности начать войну против России, но не могут этого сделать, потому что США выступают против.

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"Летом 2022 года я была в парламенте в Лондоне и лорды откровенно говорили: "Если бы не политика Байдена, мы уже открыто стали бы частью этой военной операции открыто. А они нас сдерживают. У них есть внутренний запрос на то, что эта война является сознательной", — рассказала Зеркаль.

Она отметила, что в Великобритании четко понимают глобальное значение войны в Украине.

"Когда мы сообщаем, что приобрели 101 БТР в Великобритании, это всегда вызывает интерес у британских журналистов. Бриты очень любят, когда что-то британское где-то воюет и помогает побеждать", — добавил волонтер Сергей Притула.

Он отметил, что британцы активно донатят на ВСУ, особенно этот процесс активизируется, когда в местных СМИ появляются сообщения, что украинцы приобрели британскую технику.

Напомним, британский журналист Доминик Лоусон в материале The Sunday Times, опубликованном 14 января, сообщил, что администрация Байдена может быть незаинтересованной в полной и решительной победе Украины над РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 17 января встретился с конгрессменами, чтобы обсудить финансовую помощь Украине. Однако встреча в Белом доме мало что дала для выхода из тупика в вопросе помощи Украине.