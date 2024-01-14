Неясная позиция США: Байден не желает решительного поражения России в войне, — СМИ

Британский журналист Доминик Лоусон отмечает неуверенность, проявляемую западными лидерами относительно дальнейшей военной поддержки Украины. На этом фоне выделяется более уверенная позиция Риши Сунака.

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Администрация президента США Джо Байдена может быть незаинтересована в полной и решительной победе Украины над Российской Федерацией. Один из советников президента Владимира Зеленского якобы заявил, что в Киеве такой вариант рассматривали еще с начала полномасштабной войны. Такое предположение высказал британский журналист Доминик Лоусон в материале The Sunday Times, опубликованном 14 января.

Британец пишет, что во время своей поездки в Украину в декабре прошлого года, он спросил у чиновников из окружения украинского президента, возникает ли у них ощущение, что глава Белого дома на самом деле не хочет, чтобы Россия потерпела решительное поражение в войне?

"Он ответил с улыбкой: "Эта теория существует с самого начала", — цитирует Лоусон слова собеседника.

Журналист дал оценку предоставленной западом военной помощи, которая поступала в Украину в течение последних двух лет, а также той неуверенности, которая периодически прослеживалась в действиях западных лидеров, когда речь шла о мощном вооружении.

В частности, Лоусон затронул вопрос предоставления Вооруженным силам Украины немецких ракет Taurus, и той позиции, которую занимает канцлер Германии Олаф Шольц. Как отметил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген, Шольц на самом деле опасается, что поставки такого вооружения может спровоцировать российскую эскалацию. По его словам, немецкий канцлер маневрирует в формате "Россия не должна победить, Украина не должна проиграть", и тщательно избегает любой приверженности идее украинской победы.

"То же самое можно сказать и об американском президенте, который старательно не уточняет свою конечную цель в конфликте", — подчеркнул Лоусон.

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Вместе с тем, существует позиция британского премьера Риши Сунака, совершившего недавно рабочую поездку, в Киев в ходе которой было подписано Соглашение о взаимодействии в оборонной сфере. Этот визит, убежден журналист, должен послужить своего рода примером дальнейшей поддержки Украины. При этом британский лидер в отличие от коллег из США и Германии прямо заявил о необходимости победы Киева в этой войне.

Автор материала подчеркивает, что Соединенные Штаты и Великобритания несут особые обязательства перед Украиной как страны, подписавшие Будапештский меморандум, который в 1994 году предлагал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на согласие Киева отказаться от ядерного оружия. Поэтому Байдену давно пора проявить более ясную позицию в отношение российско-украинского конфликта.

"В противном случае мы можем прийти к выводу, что Вашингтон не разделяет стремления Украины к полному поражению тирана, который действительно хочет воссоздать советскую империю", — подытожил Лоусон.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя публикации в британском Time, заявил, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях. По словам советника, Москва хочет захватить всю Украину, а не только оставить за собой уже оккупированные территории.