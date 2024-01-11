Представит это, как победу: для Байдена лучше, чтобы Украина начала переговоры с РФ, — эксперт

Промедление с помощью США Украине могут быть поводом для начала новой волны дискуссий о необходимости мирных переговоров Украины.

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Некоторые американские медиа нарабатывают такой нарратив, что Украина уже победила, ведь Россия не достигла всех своих целей. По этой причине президент США может настаивать на начале переговоров о прекращении боевых действий. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политолог, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли.

"Сейчас у администрации Байдена уже нет инструментов, чтобы давать помощь без принятия законопроекта, — говорит Яли, — Если за него не проголосуют сейчас, потом будет почти невозможно".

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в США в 2024 году должны проходить президентские выборы.

"Трамп уже объявил свою стратегию по прекращению этой войны, он это неоднократно заявлял публично, что он будет делать в первый день своего президентства. Понятно, что в этом году война эта не закончится. По крайней мере победить Украине будет очень трудно, учитывая итоги контрнаступления 2023 года. А сейчас, как мы видим, Россия перевела свою экономику на военные рельсы, увеличила количество производства боеприпасов и артиллерии, у нее появились союзники. Северная Корея помогает снарядами", — сказал он.

По мнению Максима Яли, если бы все мощности ЕС и США работали на Украину сейчас, этот дефицит боеприпасов все равно было бы невозможно перекрыть.

"Поэтому с моей точки зрения, таким образом, администрация Байдена подталкивает Зеленского начать переговоры. Сейчас мы видим эти завуалированные шаги", — объяснил он.

Он убежден, что в контексте выборов, для Байдена лучше, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией, чтобы представить это, как победу.

"Аффилированные с демократами медиа уже нарабатывают такой нарратив, что Украина уже победила, ведь Россия не достигла всех своих целей — не захватила Киев за три дня, не оккупировала всю Украину. Продать это американскому избирателю, как победу очень легко, и не давать козырь Трампу в случае его победы. Если мы сейчас посмотрим на опросы общественного мнения, то видим, что у Байдена и Трампа есть шансы на президентство, а иногда у Трампа даже больше. Поэтому в этом контексте я вижу летом возможный вариант воплощения такой "победы", который сейчас прорабатывается. Поэтому республиканцы и требуют стратегии. Они не все прекрасно понимают, и тоже не хотят давать такой козырь администрации Байдена", — добавляет эксперт.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд сказал, что соглашение, которое предусматривает изменение миграционной политики США, будет достигнуто до конца недели. В рамках него будет предусмотрена и помощь Украине. Предварительно планировалось, что она будет в размере более $60 млрд.

Больше читайте в материале Фокуса "Стратегии победы у Байдена нет: Украина как заложница политики США".