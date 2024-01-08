Байден призвал Конгресс принять помощь Киеву после соглашения по предотвращению шатдауна

По словам американского лидера Джо Байдена, республиканцы в Конгрессе должны прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов США.

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Президент США Джо Байден призывает членов республиканской партии в Конгрессе утвердить дополнительное финансирование, включая более 60 миллиардов долларов для Украины. Это произошло после заключения соглашения по основным федеральным расходам на финансовый год 2024, что является первым шагом к предотвращению частичного закрытия правительства. Об этом говорится в прессрелизе Белого дома.

"Республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пора действовать", — подчеркнул Байден.

Тем временем глава США подчеркнул, что достигнутое соглашение приближает страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Она отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – добавил Байден.

Напомним, что председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отправил "сигнал" Белому дому по вопросу новой военной помощи Украине и подчеркнул, что республиканцы будут готовы поддержать предоставление помощи, как только администрация Джо Байдена предоставит ясные объяснения относительно своей стратегии в отношении Украины.

Также СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон думает о прямых переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы глава Белого дома принял целый ряд иммиграционных изменений, чтобы Конгресс выделил для Украины 61 млрд долларов.