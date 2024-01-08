Все зависит от Байдена: в Конгрессе готовы выделить военную помощь Украине

Республиканцы в Палате представителей не против выделения помощи Украине, но им нужно полностью контролировать расходование средств и понимать цель финансирования.

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Председателя Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отправил "сигнал" Белому дому по вопросу новой военной помощи Украине и подчеркнул, что республиканцы будут готовы поддержать предоставление помощи, как только администрация Джо Байдена предоставит ясные объяснения относительно своей стратегии в отношении Украины. Об этом он рассказал в интервью CBS.

Майк Джонсон отметил, что его избиратели испытывают затруднения в понимании конкретных целей политики Джо Байдена в контексте вторжения РФ в Украину.

Он также перечислил вопросы, на которые хотел бы получить ответы от Белого дома: "Какова должна быть завершающая фаза войны? Какая у нас стратегия? Какую цель мы преследуем?".

Джонсон также хочет получить гарантии, что США будут полностью контролировать расходование средств по военной помощи.

Говоря о росте государственного долга США, спикер подчеркнул необходимость осторожного выделения бюджета при предоставлении помощи Украине. Он отметил, что для этого придется привлекать дополнительные финансовые ресурсы и подчеркнул важность ответственного подхода к передаче информации о расходах перед теми, кто финансирует помощь.

Джонсон подчеркнул, что республиканцы в Палате представителей не против выделения помощи Украине, и напомнил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским сказал, что они "полны решимости поддержать украинский народ, борьбу за свободу и против Владимира Путина, который, на мой взгляд, является безжалостным диктатором".

Отвечая на вопрос журналистки о возможности предоставления помощи Украине до февраля, Джонсон подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности границ США.

Напомним, что СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон думает о прямых переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы глава Белого дома принял целый ряд иммиграционных изменений, чтобы Конгресс выделил для Украины 61 млрд долларов.