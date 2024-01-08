Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Києву після угоди щодо запобігання шатдауну

За словами американського лідера Джо Байдена, республіканці в Конгресі мають припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів США.

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Президент США Джо Байден закликає членів республіканської партії в Конгресі затвердити додаткове фінансування, включно з понад 60 мільярдами доларів для України. Це сталося після укладення угоди щодо основних федеральних видатків на фінансовий рік 2024, що є першим кроком до запобігання часткового закриття уряду. Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включно з моїм додатковим запитом. Для них настав час діяти", — наголосив Байден.

Тим часом очільник США наголосив, що досягнута угода наближає країну до "запобігання непотрібному шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", — додав Байден.

Нагадаємо, що голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відправив "сигнал" Білому дому з питання нової військової допомоги Україні та наголосив, що республіканці будуть готові підтримати надання допомоги, щойно адміністрація Джо Байдена надасть чіткі пояснення щодо своєї стратегії стосовно України.

Також ЗМІ повідомляли, що спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон думає про прямі переговори з президентом США Джо Байденом. За словами журналістів, Джонсон наполягає на тому, щоб глава Білого дому ухвалив цілу низку імміграційних змін, щоб Конгрес виділив для України 61 млрд доларів.