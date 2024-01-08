В США готовят сделку, которая может разблокировать помощь Украине, – СМИ

Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд выразил надежду на то, что соглашение, включающее изменение миграционной политики США, будет достигнуто до конца недели.

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Текст потенциального соглашения, в рамках которого Украина может получить помощь на десятки миллиардов долларов, может быть опубликован уже на этой неделе. Об этом сказал главный переговорщик республиканцев по этому вопросу Джеймс Лэнкфорд, пишет Politico 8 января.

Как отмечают журналисты, осенью республиканцы заняли позицию, согласно которой они не станут выделять средства Киеву, если не будут удовлетворены их требования по ограничению потоков мигрантов через южную границу.

В статье говорится, что последнее высказывание сенатора Лэнкфорда является одним из признаков того, что его переговоры с коллегами-демократами Кирстен Синемой и Крисом Мерфи могут принести плоды. Сообщается, что сенаторы и администрация президента США Джо Байдена работают над соглашением, которое могло бы повысить стандарты предоставления убежища мигрантам и, возможно, предоставить администрации новые полномочия по выдворению и принудительному исполнению законов.

"Это соглашение должно работать. Все рассчитывают, что это действительно сработает", — сказал Лэнкфорд в комментарии СМИ.

При этом авторы публикации отметили, что на данный момент не известно, станет ли упомянутая сделка законом. По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, его пока не проинформировали о деталях обсуждений сенаторов.

Журналисты также подчеркнули, что пока не совсем ясно, существует ли вообще рамочное соглашение. Так, Мерфи и Синема в пятницу вечером сообщили, что им еще есть над чем поработать, и что они не уверены, смогут ли они заключить соглашение на этой неделе.

Напомним, 7 января президент США Джо Байден призвал членов республиканской партии в Конгрессе утвердить дополнительное финансирование, включая более 60 миллиардов долларов для Украины.

Ранее, 5 января, СМИ писали, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом Джо Байденом о помощи Украине и пограничной политике.