У США готують угоду, яка може розблокувати допомогу Україні, — ЗМІ

Сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд висловив сподівання на те, що угоду, яка передбачає зміну міграційної політики США, буде досягнуто до кінця тижня.

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Текст потенційної угоди, у межах якої Україна може отримати допомогу на десятки мільярдів доларів, може бути опубліковано вже цього тижня. Про це сказав головний парламентер республіканців з цього питання Джеймс Ленкфорд, пише Politico 8 січня.

Як зазначають журналісти, восени республіканці зайняли позицію, згідно з якою вони не виділятимуть кошти Києву, якщо не будуть задоволені їхні вимоги щодо обмеження потоків мігрантів через південний кордон.

У статті йдеться про те, що останнє висловлювання сенатора Ленкфорда є однією з ознак того, що його переговори з колегами-демократами Кірстен Сінемою і Крісом Мерфі можуть принести плоди. Повідомляється, що сенатори та адміністрація президента США Джо Байдена працюють над угодою, яка могла б підвищити стандарти надання притулку мігрантам і, можливо, надати адміністрації нові повноваження щодо депортації та примусового виконання законів.

"Ця угода має працювати. Усі розраховують, що це дійсно спрацює", — сказав Ленкфорд у коментарі ЗМІ.

При цьому автори публікації зазначили, що наразі не відомо, чи стане згадана угода законом. За словами спікера Палати представників США Майка Джонсона, його поки не поінформували про деталі обговорень сенаторів.

Журналісти також наголосили, що поки не зовсім зрозуміло, чи існує взагалі рамкова угода. Так, Мерфі та Сінема в п'ятницю ввечері повідомили, що їм ще є над чим попрацювати, і що вони не впевнені, чи зможуть вони укласти угоду цього тижня.

Нагадаємо, 7 січня президент США Джо Байден закликав членів республіканської партії в Конгресі затвердити додаткове фінансування, включно з понад 60 мільярдами доларів для України.

Раніше, 5 січня, ЗМІ писали, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики.