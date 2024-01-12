Раздел Украины: у Зеленского ответили на статью Time и рассказали, чего хочет РФ (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что война в Украине ведется за доминирование демократий в мире. Если Россия победит, то авторитет демократических стран резко упадет.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на статью Time, в которой написано о риске разделения Украины в 2024 году, заявил, что РФ не остановится на уже оккупированных территориях. Своим мнением он поделился в эфире "24 канала".

По словам Подоляка, Кремль хочет захватить всю Украину, а не только оставить за собой уже оккупированные территории.

"Безусловно, это "круто" сказать, что пусть Украина сама себе обеспечит столько оружия. Вчера все боялись России, считали ее второй армией мира, а теперь говорят, что есть Украина и пусть она один на один с Россией выяснит отношения. Это выглядит вообще абсурдно", – сказал Подоляк.

Он также отметил, что идет война за доминирование демократий в мире. Если же победит Россия, которая уже привлекает на свою сторону страны и организации, авторитет демократий упадет.

Подоляк намекнул, что не совсем понимает, почему именно 2024 год должен стать переломным. Так, в 2022 году началась большая война в Восточной Европе. В 2023 году нужно было думать, что делать с Россией, так как Украина смогла устоять.

Война в Украине: что показал 2023 год

Также Подоляк заявил, что в 2023 году стало ясно, что российского военно-промышленного комплекса не существует. Так, России приходится брать старое оружие и деньги у Северной Кореи. У российской армии уже нет репутации. Оккупированный Крым беззащитен, а Черноморский флот России куда слабее, чем все ожидали.

По словам Подоляка, в 2024 году Россия откровенно говорит, что ведет войну, а потому ей нужна милитарная экономика.

"Все, что смогли использовать из своих нищих регионов, отправили на войну. Это значит, что нужно уничтожить огромное количество живой российской силы и техники, а войну перевести на технологический уровень", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что Россия когда-то пугала весь мир ракетами "Кинжал", которые якобы нельзя было сбить. Однако теперь выяснилось, что это не так.

Подоляк отметил, что Украина смогла сдержать Россию, несмотря на то, что не имела доминирования в воздухе, как того требуют западные военные учебники.

"По большей части, на определенных направлениях (Украина, — ред.) продвинулась вперед. То есть "обнулена" даже классическая стратегия. Но да, я считаю, что действительно нужно иметь доминирование в воздухе", – сказал Подоляк.

По его словам, журнал Time имеет право писать все, что предусматривает их редакционная политика. Но акценты стоило бы расставить иначе. Так, Украина активно противодействует России, а у РФ есть шансы проиграть. Чтобы доказать доминирование в мире демократий, Украина должна получить определенные типы вооружений от Запада. В первую очередь, авиацию, системы ПВО, артиллерию, дроны, снаряды, бронетехнику, дальнобойные ракеты и прочее.

Подоляк сказал, что инвестиции в Украину – это инвестиции в предотвращение масштабирования войны. Так, если Россия выиграет, то война станет глобальной.

"Если Россия проиграет, то война остановится не только в Восточной Европе, но и в ряде других регионов. Это надо проговаривать, а не пессимизировать", – сказал Михаил Подоляк.

Статья Time о главных рисках 2024 года: что написали о разделении Украины

Одним из главных рискованных событий, которые могут произойти в мире в 2024 году — разделение Украины. Такое мнение было озвучено в материале, который опубликовал Time 9 января. По словам журналистов, если Киев не решит проблемы с кадрами и производством оружия, тогда территориальные потери могут увеличиться. Это станет переломным моментом.

Авторы материала отметили, что вторжение России на территорию Украины является историческим провалом Кремля, ведь Запад становится только сильнее. НАТО укрепилось за счет новых членов — Финляндии и Швеции, а Европейский Союз начал процесс членства нескольких государств, среди которых и Украина.

Напомним, 1 января сообщалось, что свой прогноз на 2024-й год озвучили также в Financial Times. Журналисты убеждены, что Запад и дальше будет помогать Украине, однако в случае президентства Дональда Трампа ситуация может усугубиться. Также может начаться давление на Киев относительно начала переговоров с Москвой.