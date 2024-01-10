Западные союзники не давят на Украину с требованием заморозить войну, — Зеленский

По словам украинского президента, западные союзники пока не готовы давать официальные сигналы касательно прекращения боевых действий.

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Западные союзники не оказывают давления на Украину в вопросе "замораживания" войны и прекращении защиты своих территорий. Об этом в среду, 10 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Нет никаких давлений от партнеров в отношении прекращения нашей защиты… В СМИ есть разные точки зрения, разные обсуждения. Я видел их, читал. Я считаю, что партнеры еще не готовы давать нам официальные сигналы. По крайней мере, я их пока не слышал", — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не планирует останавливаться перед целью полного захвата территории Украины. Неопределенность западных союзников по вопросу помощи Украине лишь укрепляет уверенность Путина, подчеркнул Зеленский.

"Российский президент не успокоится. После Украины, вы сами знаете, у кого следующие риски. Литва, Латвия, Молдова, Эстония могут быть следующими, если мы не выдержим. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 10 января стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Также он собирается посетить Эстонию и Латвию.

Также напомним, Зеленский заявил в Вильнюсе, что больше всего Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны.