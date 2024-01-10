"Хотелось бы получить две конкретные вещи": Зеленский назвал ожидания Украины от НАТО (видео)

Президент отметил, что Силам обороны нужны системы и ракеты, которые борются против российской баллистики.

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Определенные оборонные и политические решения помогут Украине на пути к вступлению в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

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Он отметил, усиление противовоздушной обороны Украины — приоритет. По его словам, нужно оружие, которое борется против российской баллистики.

"Именно конкретные системы и конкретные ракеты", — пояснил руководитель государства.

Относительно политических решений, по его словам, хотелось бы получить хотя бы один шаг навстречу к НАТО. В свою очередь Гитанас Науседа отметил, что для Вашингтонского саммита было бы успехом, если бы удалось оттолкнуться от Вильнюсского саммита и сделать следующий шаг. Он отметил, что если до саммита в столице Литвы еще были сомнения, будет ли Украина в НАТО, то после соответствующего мероприятия стал актуальным вопрос, когда именно Украина станет членом Альянса.

Помощь от Литвы

Литва усилила ПВО Украины ЗРК NASAMS. Балтийская страна производит собственные установки РЭБ и несколько из них предоставила. Кроме устройств ПВО, литовцы прислали украинцам оружие — бронемашины, военную амуницию, радиолокаторы, морские радары. Также разработали трехлетний план помощи, в рамках которого будут лечить и реабилитировать раненых, ремонтировать технику, присоединятся к разминированию и т. п. Глава украинского правительства, встречая делегацию Литвы во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните поблагодарил за поддержку Украины. В своей заметке политик напомнил, что эта страна оказала помощь на более чем 1 млрд долларов.

Напомним, 21 декабря Германия отправила Украине "зимний" энергетический пакет помощи на почти €90 млн. Украинские энергетики используют оборудование, приобретенное на немецкие средства, чтобы провести ремонт разрушенных электростанций и подстанций для обеспечения населения теплом и электроэнергией.