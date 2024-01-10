"Хотілося б отримати дві конкретні речі": Зеленський назвав очікування України від НАТО (відео)

Президент наголосив на тому, що Силам оборони потрібні системи та ракети, які борються проти російської балістики.

Related video

Певні оборонні та політичні рішення допоможуть Україні на шляху до вступу до НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

Важливо

"Сьогодні, а не завтра": Кулеба навів аргументи, чому Києву потрібно більше ППО "просто зараз"

Він наголосив на тому, посилення протиповітряної оборони України – пріоритет. З його слів, потрібна зброя, яка бореться проти російської балістики.

"Саме конкретні системи та конкретні ракети", – пояснив керівник держави.

Щодо політичних рішень, з його слів, хотілося б отримати хоча б один крок назустріч до НАТО. Своєю чергою Гітанас Науседа зауважив, що для Вашингтонського саміту було б успіхом, якби вдалося відштовхнулися від Вільнюського саміту і зробити наступний крок. Він зазначив, що якщо до саміту у столиці Литви ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО, то після відповідного заходу стало актуальним питання, коли саме Україна стане членом Альянсу.

Допомога від Литви

Литва посилила ППО України ЗРК NASAMS. Балтійська країна виробляє власні установки РЕБ і кілька з них надала. Крім пристроїв ППО, литовці надіслали українцям зброю — бронемашини, військову амуніцію, радіолокатори, морські радари. Також розробили трирічний план допомоги, в межах якого будуть лікувати та реабілітувати поранених, ремонтувати техніку, долучаться до розмінування тощо. Очільник українського уряду, зустрічаючи делегацію Литви на чолі з прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте подякував за підтримку України. У своєму дописі політик нагадав, що ця країна надала допомогу на більш як 1 млрд доларів.

Нагадаємо, 21 грудня Німеччина відправила Україні "зимовий" енергетичний пакет допомоги на майже €90 млн. Українські енергетики використовують обладнання, яке придбане на німецькі кошти, щоб провести ремонт зруйнованих електростанцій та підстанцій для забезпечення населення теплом та електроенергією.