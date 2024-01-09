"Сегодня, а не завтра": Кулеба навел аргументы, почему Киеву нужно больше ПВО "прямо сейчас"

По словам главы МИД, россияне продолжают массированные обстрелы мирных городов Украины, поэтому поставки снарядов должны быть регулярными. Если небо будет защищено, тогда ракеты оккупантов перестанут залетать в страны НАТО.

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Украина нуждается в большем количестве западных систем противовоздушной обороны "прямо сейчас". Это поможет защитить мирное население. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Poitico.

Уже 10 января состоится заседание Совета НАТО-Украина, на котором должны принять срочные обязательства по поводу того, чтобы помочь Киеву закрыть небо над регионами. Если это все же произойдет, тогда разрушительные российские воздушные атаки будут отвергнуты.

"Прежде всего, мы ожидаем, что встреча ускорит принятие критически важных решений по дальнейшему укреплению возможностей ПВО Украины. Как в плане современных систем, так и боеприпасов к ним", — заявил Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат отдельно поблагодарил партнеров, которые продолжают уже практически два года помогать Украине и повышать ее боевые возможности.

На заседании Совета НАТО-Украина будет поднят вопрос массированных ракетных атак со стороны ВС РФ, которые произошли за последние несколько недель и убили десятки людей.

Обстрелы противника были направлены на истощение оборонных ресурсов Украины, поэтому Дмитрий Кулеба призвал союзников отправлять боеприпасы к ПВО регулярно. Речь идет про Patriot, IRIS-T, NASAMS и другие системы, которые есть на вооружении у ВСУ. Это первоочередная задача, которая "должна быть выполнена сегодня, а не завтра".

"Кроме того, чем успешнее будет работать ПВО Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетит в воздушное пространство НАТО. По всем признакам, нашим союзникам имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны Украины прямо сейчас", — подытожил Дмитрий Кулеба, имея в виду случай с ракетой ВС РФ на территории Польши.

Напомним, 9 января глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, почему Западу выгоднее помочь Украине сейчас. По его словам, западные политики, которые настаивают на прекращении помощи для Украины, в ближайшем будущем изменят свою позицию, однако это будут уже экстремальные обстоятельства.