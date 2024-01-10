Путин не закончит войну, пока мы все вместе не закончим его, — Зеленский (видео)

Президент заявил, что цель Кремля — полная оккупация Украины. Он также назвал четыре страны, которые рискуют стать следующими целями РФ.

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Давления со стороны партнеров о прекращении боевых действий в Украине пока нет. Об этом 10 января заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой.

"Пока что нет. Есть разные голоса, я в медиа их слышал, читал и знаю", — добавил он.

Президент Украины предположил, что пока партнеры не готовы официально давать соответствующие сигналы. По крайней мере он лично их не получал.

"Надо обратить внимание на риторику президента Российской Федерации. Он не собирается останавливаться, он хочет нас полностью оккупировать", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, неуверенность партнеров в вопросе военной помощи Украине лишь "добавляет храбрости и силы" России. Лидер подчеркнул, что затягивать с этим точно не надо.

"Российский президент, пока он не разрушит Украину, не успокоится", — объяснил президент.

Он предупредил, что в случае победы в Украине российские войска отправятся дальше. Зеленский перечислил четыре страны, которые могут стать следующими целями Кремля: Литва, Латвия, Эстония и Молдова. Он отметил, что также в Москве заговорили о Финляндии.

"Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", — подытожил украинский лидер.

Напомним, 10 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Также он собирается посетить Эстонию и Латвию.

В The New York Times спрогнозировали, какими будут результаты визитов Зеленского в страны Балтии. В СМИ отметили, что поддержка Украины ослабевает.