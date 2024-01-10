"Есть веские причины для беспокойства": в NYT оценили поездку Зеленского в страны Балтии

По словам журналистов, большинство стран ЕС все еще выступают за оказание помощи Украине, однако в целом поддержка Киева ослабевает.

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Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, найдет "сильную поддержку" в ходе своего визита в страны Балтии, однако другие страны Европы все больше проявляют "осторожность". Об этом пишет The New York Times 10 января.

В статье говорится, что уровень военной поддержки Украины в странах Балтии является одним из самых высоких в мире. Журналисты отмечают, что поездка Зеленского в Эстонию, Литву и Латвию, происходит в момент, когда он пытается укрепить поддержку Киева со стороны союзников, в то время как другие страны ЕС "демонстрируют растущую усталость и финансовые трудности".

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что поездка президента направлена ​​на то, чтобы "заинтересовать наших друзей, которые близки нам в их понимании России, добиваться помощи в округе Колумбия, в Брюсселе".

Авторы публикации отмечают, что большинство европейских правительств по прежнему привержены оказанию помощи Украине в войне против России, в том числе из-за опасения дальнейшего продвижения ВС РФ на Запад. При этом в целом поддержка Киева, по словам журналистов, ослабевает.

Официальные лица в странах Балтии, странах Северной Европы и Восточной Европы говорят, что они все больше опасаются, что разногласия могут привести к краткосрочному поражению Украины, что подтолкнет президента РФ Владимира Путина к отправке войск в бывшие страны СССР.

"У каждого соседа России есть веские причины для беспокойства. Россия ведет себя буквально как хищник", — отметил председатель Комитета национальной обороны в парламенте Эстонии Калев Стойческу.

По данным Кильского института мировой экономики, по состоянию на октябрь 2023 года страны ЕС и институты блока суммарно оказали помощь Украине на 145 миллиардов долларов, что почти вдвое больше, чем США за тот же период. Аналитики ожидают, что поддержка будет продолжаться, хотя и в меньшей степени.

Напомним, 10 января Владимир Зеленский приехал с неанонсированным визитом в Литву. Он рассказал, что главными темами для обсуждения будут безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, а также дальнейшая координация европейской поддержки.

Ранее, 9 января, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может отправиться в Швейцарию, чтобы выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам журналистов, визит Зеленского может продлиться около двух дней, однако окончательное решение еще не принято,