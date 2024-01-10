"Є вагомі причини для занепокоєння": у NYT оцінили поїздку Зеленського до країн Балтії

За словами журналістів, більшість країн ЄС все ще виступають за надання допомоги Україні, проте загалом підтримка Києва слабшає.

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Президент України Володимир Зеленський, найімовірніше, знайде "сильну підтримку" під час свого візиту до країн Балтії, проте інші країни Європи дедалі більше виявляють "обережність". Про це пише The New York Times 10 січня.

У статті йдеться про те, що рівень військової підтримки України в країнах Балтії є одним із найвищих у світі. Журналісти зазначають, що поїздка Зеленського до Естонії, Литви та Латвії, відбувається в момент, коли він намагається зміцнити підтримку Києва з боку союзників, у той час як інші країни ЄС "демонструють зростаючу втому і фінансові труднощі".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що поїздка президента спрямована на те, щоб "зацікавити наших друзів, які близькі нам у їхньому розумінні Росії, домагатися допомоги в окрузі Колумбія, у Брюсселі".

Автори публікації зазначають, що більшість європейських урядів, як і раніше, прихильні наданню допомоги Україні у війні проти Росії, зокрема через побоювання подальшого просування ЗС РФ на Захід. При цьому загалом підтримка Києва, за словами журналістів, слабшає.

Офіційні особи в країнах Балтії, країнах Північної Європи та Східної Європи кажуть, що вони дедалі більше побоюються, що розбіжності можуть призвести до короткострокової поразки України, що підштовхне президента РФ Володимира Путіна до відправлення військ у колишні країни СРСР.

"У кожного сусіда Росії є вагомі причини для занепокоєння. Росія поводиться буквально як хижак", — зазначив голова Комітету національної оборони в парламенті Естонії Калев Стойческу.

За даними Кільського інституту світової економіки, станом на жовтень 2023 року країни ЄС та інститути блоку сумарно надали допомогу Україні на 145 мільярдів доларів, що майже вдвічі більше, ніж США за той самий період. Аналітики очікують, що підтримка триватиме й надалі, хоча й меншою мірою.

Нагадаємо, 10 січня Володимир Зеленський приїхав із неанонсованим візитом до Литви. Він розповів, що головними темами для обговорення будуть безпека, інтеграція в ЄС і НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.

Раніше, 9 січня, ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський може вирушити до Швейцарії, щоб виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За словами журналістів, візит Зеленського може тривати близько двох днів, проте остаточне рішення ще не ухвалено,