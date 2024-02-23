Від Challenger 2 до САУ AS90: Велика Британія "відправить на пенсію" 13 зразків зброї
В межах оптимізації Королівської армії Міноборони планує списати 13 зразків озброєння, але не все отримає рівноцінну заміну на сучасні аналоги.
В межах "програми оптимізації" армії Міністерство оборони Великої Британії планує відмовитись від 13 зразків озброєння, включно з артилерією, танками і іншими машинами. Про це повідомляє UK Defence Journal.
Державний міністр Міноборони Джеймс Картлідж повідомив, що до 2030 року Королівські збройні сили відмовляться від такої техніки:
- САУ AS90;
- ЗРК Stormer;
- танк Challenger 2;
- БМП Warrior;
- 105-мм легка гаубиця;
- всюдихід BV206;
- броньовик Mastiff;
- броньовик для патрулювання Ridgeback;
- багатоцільовий броньовик Wolfhound;
- броньована евакуаційна армія Beach Recovery;
- Vehicle Heavy Equipment Transporter;
- Foxhound захищений патрульний броньовик;
- броньовик Jackal;
- броньовик Coyote;
- позашляховик Pinzgauer;
- джипи Landrover (включно з версіями WMIK/RWMIK);
- Quad bike;
- Wheeled Tanker;
- броньовик Puma;
Проте у виданні наголошують, що не вся техніка буде просто списана. Наприклад, на заміну Challenger 2 прийде Challenger 3. На різні БМП прийде сімейство Boxer і Ajax. Окрім цього в розробці сімейство легкоброньованих машин. Але якщо зараз британська армія має понад 200 танків Challenger 2, то матиме лише 148 Challenger 3. У Defense Express додають, що парк броньовиків при цьому може й не потребують заміни, а мова йде про необхідність уніфікації. Також деякі зразки по типу ЗРК Stormer чи 105-мм артилерія не отримають рівноцінної заміни.
Нагадаємо, 18 січня Лана Зеркаль заявила, що Британія була готова воювати на боці України, але їх стримали США.
Також у Німеччині розпочали польові випробування танка Challenger 3.