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Воєнний фокус

Від Challenger 2 до САУ AS90: Велика Британія "відправить на пенсію" 13 зразків зброї

Challenger 2
Фото: Вiкiпедiя | Challenger 2

В межах оптимізації Королівської армії Міноборони планує списати 13 зразків озброєння, але не все отримає рівноцінну заміну на сучасні аналоги.

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В межах "програми оптимізації" армії Міністерство оборони Великої Британії планує відмовитись від 13 зразків озброєння, включно з артилерією, танками і іншими машинами. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Державний міністр Міноборони Джеймс Картлідж повідомив, що до 2030 року Королівські збройні сили відмовляться від такої техніки:

  • САУ AS90;
  • ЗРК Stormer;
  • танк Challenger 2;
  • БМП Warrior;
  • 105-мм легка гаубиця;
  • всюдихід BV206;
  • броньовик Mastiff;
  • броньовик для патрулювання Ridgeback;
  • багатоцільовий броньовик Wolfhound;
  • броньована евакуаційна армія Beach Recovery;
  • Vehicle Heavy Equipment Transporter;
  • Foxhound захищений патрульний броньовик;
  • броньовик Jackal;
  • броньовик Coyote;
  • позашляховик Pinzgauer;
  • джипи Landrover (включно з версіями WMIK/RWMIK);
  • Quad bike;
  • Wheeled Tanker;
  • броньовик Puma;

Проте у виданні наголошують, що не вся техніка буде просто списана. Наприклад, на заміну Challenger 2 прийде Challenger 3. На різні БМП прийде сімейство Boxer і Ajax. Окрім цього в розробці сімейство легкоброньованих машин. Але якщо зараз британська армія має понад 200 танків Challenger 2, то матиме лише 148 Challenger 3. У Defense Express додають, що парк броньовиків при цьому може й не потребують заміни, а мова йде про необхідність уніфікації. Також деякі зразки по типу ЗРК Stormer чи 105-мм артилерія не отримають рівноцінної заміни.

Нагадаємо, 18 січня Лана Зеркаль заявила, що Британія була готова воювати на боці України, але їх стримали США.

Також у Німеччині розпочали польові випробування танка Challenger 3.