Вопрос жизни и смерти. Почему списание штурмовиков A-10 приведет к катастрофе

Выход на пенсию легендарных штурмовиков — это не только списание самолетов, но и потенциальная потеря целого сообщества летчиков-штурмовиков. Армия США может утратить поддержку сил с воздуха.

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Борьба за сохранение A-10 в рядах ВВС США не сводится к самолету – она направлена на сохранение навыков и институциональной культуры сообщества летчиков-штурмовиков.

Фокус перевел статью о списании штурмовиков A-10 Warthog и трудностях, с которыми столкнется сообщество летчиков-штурмовиков.

Руководство ВВС наконец-то реализовало одну из своих главных амбиций, успешно избавившись от миссии, которую всегда считало отвлекающим маневром, а именно – от обеспечения сухопутных войск эффективной ближней авиационной поддержкой.

Недавно ВВС США вывели из эксплуатации два A-10 Warthog и отправили их на свалку на авиабазе Дэвис-Монхан в Аризоне. Это одни из первых 42 самолетов A-10, которые будут сняты с вооружения в этом году, а остальные 260 штук спишут в течение следующих нескольких лет.

A-10 – единственный проверенный в боях штурмовик

Сухопутные силы США полагаются на американских летчиков, которые обеспечивают точный и продолжительный огонь, дающий преимущество на поле боя. Не менее важно и то, что сухопутные войска наиболее зависят от такого точного и продолжительного огня именно тогда, когда они подвергаются вражеской атаке и нуждаются в спасении.

Для сухопутных войск эффективная поддержка с воздуха может буквально стать вопросом жизни и смерти.

A-10 – единственный проверенный в боях штурмовик, и сухопутные войска любят его за способность обрушить огневой смерч на укрепленные позиции противника. В отличие от F-35, который, несмотря на то, что его представляют как реальную замену для выполнения задач ближней авиационной поддержки, так и не смог продемонстрировать свою эффективность, A-10 – единственный самолет, который с самого начала разрабатывался для выполнения задач ближней авиационной поддержки, воздушного контроля на передовой, а также поиска и спасения бойцов. Тяжело вооруженный и бронированный A-10 продемонстрировал свою способность "уничтожать танки" во время войны в Персидском заливе в 1991 году и показал себя как высокоэффективная платформа ближней авиационной поддержки во время частых перебросок на войну в Ирак и Афганистан. Несмотря на снятие с вооружения, A-10 и сегодня активно используются для усиления военного присутствия Америки на Ближнем Востоке.

A-10 – единственный проверенный в боях штурмовик, и сухопутные войска любят его за способность обрушить огневой смерч на укрепленные позиции противника Фото: US Army

A-10, несомненно, впечатляющий самолет, но его реальная ценность для национальной обороны заключается не во внушительных пушках, трех слоях бронезащиты или "титановой ванне", окружающей кабину пилота, чтобы обезопасить его от интенсивного огня с земли. Скорее, именно специализированные на A-10 летчики, которые развили и воспитали культуру пилотирования штурмовиков, оказались ключом к успеху программы. Внедрение A-10 в ВВС создало сообщество летчиков, посвятивших себя поддержке сухопутных войск. Ничего подобного в ВВС ранее не существовало. Именно эта культура и эти институциональные знания быстро исчезнут по мере того, как списанные A-10 будут плесневеть под солнцем пустыни в ближайшие годы.

Чтобы потерять навыки ближней авиационной поддержки, не требуется много времени.

Во время Второй мировой войны армейские ВВС разработали весьма эффективные меры по координации действий со своими сухопутными коллегами, многие из которых используются и сегодня. Однако сразу же после войны вновь созданные ВВС Соединенных Штатов распустили почти все свои подразделения тактической авиации, отдав предпочтение доктрине стратегических бомбардировок. Когда менее чем через пять лет началась Корейская война, ближняя авиационная поддержка ВВС практически отсутствовала, хотя именно тогда она была совершенно необходима. Это особенно проявилось в первые месяцы войны, когда северокорейцы едва не столкнули обороняющиеся южнокорейские и американские войска в море вокруг Пусана. Армия и морская пехота, сражавшиеся в Корее в течение следующих трех лет, были вынуждены в основном полагаться на флотских летчиков для непосредственной поддержки с воздуха, поскольку большие бомбардировщики ВВС не справлялись с этой задачей.

Летчики-штурмовики на учениях в Эстонии Фото: DVIDS

Руководители ВВС не смогли извлечь урок из Кореи. Некоторые из них пытались оправдать плохую подготовку, приводя аргумент, что Корейская война была аномалией. И поэтому американским войскам, сражавшимся во Вьетнаме, также пришлось воевать без эффективной поддержки с воздуха.

Этого не должно было случиться.

Вскоре после того, как ВВС получили независимость от армии в 1947 году, руководители ведомств собрались, чтобы разделить роли и задачи в рамках недавно созданного Министерства обороны. Ки-Уэстское соглашение, подписанное президентом Гарри Трумэном, обязывало ВВС обеспечить армию "возможностями ближнего боя и материально-технической поддержкой с воздуха".

Неспособность ВВС выполнить свои обязательства побудила небольшую группу в Пентагоне взять дело в свои руки. Их институциональное восстание явно сработало, потому что уже в 1976 году на вооружение поступил A-10. За почти 50 лет, прошедших с тех пор, отважные летчики A-10 развивали, совершенствовали и передавали друг другу знания и опыт, необходимые для выполнения жизненно важных задач по ближней авиационной поддержке, управлению воздушным движением на передовой, а также поиску и спасению в бою.

Благодаря этим специализированным летчикам армия США начала войны в Персидском заливе в 1991 году, Афганистане в 2001 году и Ираке в 2003 году, обеспечив эффективную поддержку с воздуха.

Приняв решение отказаться от A-10, руководство ВВС не просто избавляется от самолета – по сути, оно полностью отказывается от миссии ближней авиационной поддержки Фото: US Air Force

Приняв решение отказаться от A-10, руководство ВВС не просто избавляется от самолета – по сути, оно полностью отказывается от миссии ближней авиационной поддержки. Собственные учебные документы ВВС показывают, что летчики, летающие на других платформах, получают очень мало подготовки для выполнения задач ближней авиационной поддержки. Летчики F-35, программы, которую американскому народу представляли как замену A-10, в настоящее время не имеют никаких требований к обучению ближней авиационной поддержке.

Это рецепт будущей катастрофы.

Войска, которые будут сражаться в следующей войне, не получат критического преимущества комбинированных вооружений, которое обеспечивал A-10 Warthog и его миссии, и многие заплатят за это своими жизнями.

Пока молодые американцы сражаются на земле, им нужна эффективная поддержка с воздуха. Но через несколько лет американские войска, сражающиеся на чужой земле, будут надеяться, что у новых модных самолетов ВВС осталось немного боеприпасов после нанесения дальнего удара вдали от их позиций или достаточно топлива, чтобы зависнуть в районе, где идет затяжное сражение между противостоящими сухопутными силами.

Люди, которые старательно добивались отказа от A-10, заслужили презрение историков будущего. Марк Уэлш, Джеймс Пост, Си Кью Браун и многие другие, кто саботировал этот критически важный боевой потенциал, останутся в истории. Project on Government Oversight и другие организации уже давно отслеживают эту согласованную кампанию руководства ВВС по освобождению от обязательств перед нашими нсухопутными силами. Но правда заключается в том, что, как бы ВВС США ни хотели обратного, ни одна военная кампания в истории страны не была выиграна только за счет применения воздушной мощи. Ежедневные репортажи с полей сражений по всему миру и сегодня подтверждают эту реальность: даже в XXI веке, при наличии всего современного оружия, сенсоров и технологий, длительные и решительные действия по-прежнему требуют совместного применения многочисленных сухопутных, морских и воздушных сил – а не опоры на что-то одно из них.

A-10 и сегодня активно используются для усиления военного присутствия Америки на Ближнем Востоке

Конгрессу еще не поздно принять меры.

Борьба за сохранение A-10 вовсе не сводится к борьбе за самолет. Речь идет о сохранении навыков и институциональной культуры сообщества летчиков-штурмовиков. Парк A-10 – это стареющая платформа. Ее следовало бы заменить обновленной версией, в которой были бы сохранены многие базовые элементы конструкции A-10. Кроме отсутствия желания, нет никаких причин, по которым ВВС не могли бы заказать самолет 21-го века, подобный Warthog, способный быстро совершать вылеты, защищать от наземного огня, долго находиться в воздухе и обладать большой огневой мощью.

Будущие американские солдаты заслуживают этого.

Об авторе

Дэн Грейзер – бывший капитан Корпуса морской пехоты и эксперт по военным реформам. Он много писал о самолете A-10 и неспособности Пентагона найти ему достойную замену.