Ликвидируют первопричину: ВСУ нашли новый способ "убивать" FPV-дроны россиян

Однако по словам Сергея "Флэша", ВС РФ могут перенять тактику ВСУ, поэтом уже сейчас нужно "наводнить" фронт необходимой техникой — сканерами-перехватчиками.

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Украинские военные нашли новый метод противостояния российским оккупантам на фронте: они начали перехватывать видеосигналов FPV-дронов специальными сканерами. О том, как это происходит и какие риски несет, в интервью Фокусу рассказал украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флэш".

Он объяснил, что любой FPV-дрон имеет два радиоканала. По одному каналу управляется и получает команды, куда двигаться — именно его глушат купола РЭБ, чтобы оператор не мог управлять дроном. Второй канал — это видеоканал, отвечающий за картинку, которую "видит" и передает дрон, без нее невозможно управлять аппаратом. Данные по видеоканалу передаются оператору, который сидит в 5-7 километрах и направляет дрон.

"Мы можем перехватывать этот канал, потому, что он открытый. Открытый он потому, что и украинцы, и россияне используют самые дешевые FPV-модули, стремясь минимизировать стоимость одноразовых дронов-камикадзе", — сказал Сергей "Флэш".

Эксперт уточнил, что это — не единственна причина того, почему у военных появилась возможность перехватывать видеосигналы беспилотников камикадзе. Вторая причина заключается в том, что для FPV важна "скорость получения" кадров изображения, а в аналоговом формате она самая быстрая — нет никаких задержек при обработке, как в случае с цифровыми сигналами. Третья причина: когда сигнал цифровой пропадает из-за плохой связи или РЭБ, то оператор видит синий экран, а когда аналоговый, то можно сквозь помехи что-то разглядеть и попасть по цели.

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"Перехватив "картинку", мы можем посмотреть, откуда вылетал дрон. У нас появляется две возможности: мы можем ослепить пульт оператора, отправить пилоту помеху, чтобы помешать видеть изображение. Или можем записать "картинку", показать ребятам из аэроразведки, аэроразведчики умеют ориентироваться на месте и сразу скажут, откуда дрон вылетел. К месту запуска мы направим артиллерию или в ответ отправим наши ударные дроны", — отметил Сергей Бескрестнов.

По его словам, это критически важно потому, что произвести десятки, сотни дронов — не проблема, а вот проблема — подготовить экипаж. Если ВСУ ликвидируют по фронтам 2-3 российских экипажа, которые cовершают атаки FPV-дронов на украинские позиции, то сразу на этом направлении временно будет тихо. Это происходит от того, что военные устранили не только последствие, но ликвидировали первопричину.

Однако опасность заключается в том, что это зеркально — россияне тоже все поняли и делают точно так же. Когда открывается какая-то тактика или стратегия, то выигрывает тот, кто быстрее начинает ее массово внедрять. Поэтому, по мнению Сергея "Флэша" первоочередная задача сейчас — наводнять наши фронты сканерами-перехватчиками сигналов, чтобы мы имели преимущество. Тем более, что детали к таким перехватчикам можно достать и приобрести их за 400-500 долларов.

Напомним, ранее Сергей "Флэш" назвал четыре проблемы Украины в сфере РЭБ. Сейчас разработке собственных новых систем РЭБ в Украине мешают как невыгодные условия со стороны государства, так и недостаток опыта в этой сфере.

Также мы писали, что оккупанты научились воевать у ВСУ и массово запустили производство FPV-дронов. В России БПЛА-камикадзе выпускают тысячами ежемесячно. Там даже стали открывать целые предприятия по выпуску небольших FPV-беспилотников, отмечает офицер Вооруженных Сил Украины.