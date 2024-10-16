Украина попросила США сбивать ракеты, как над Израилем: Вашингтон ответил "жестко", — Politico

По словам журналистов, украинские офицеры ПВО сообщили, что для защиты Израиля США могут использовать корабельные системы. В Украине союзникам пришлось бы размещать ПВО на западной границе и защищать лишь ближайшую территорию.

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На этой неделе США развернули передовую систему ПВО и десятки военнослужащих для защиты Израиля от иранских баллистических ракет. Но подобного уровня военной поддержки в отношении Украины не наблюдается, хотя украинские населенные пункты ежедневно сталкиваются с российскими беспилотниками, ракетными и бомбовыми атаками. Об этом пишет Politico.

В Киеве это называют двойными стандартами. В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский задавался вопросом о том, что если союзники коллективными усилиями сбивают ракеты в небе над Ближним Востоком, то почему до сих пор нет аналогичного решения по Украине.

1 октября системы ПВО и истребители США и Великобритании помогли сбить сотни иранских ракет, МИД Украины призвал союзников защищать украинское воздушное пространство с той же решимостью.

Но причина, по которой США смело действуют в Израиле и осторожно в Украине, ясна: у Росси есть ядерное оружием, а у Иран — нет, отмечает американское издание.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится услышать, но, к сожалению, это правда, заключается в том, что мы можем пойти на риск и сбивать иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне", — сообщил журналистам высокопоставленный представитель Сената США, работающий над политикой в ​​отношении Украины.

По его словам, если бы подобный подход применялся к Украине, было бы "гораздо больше риска".

Представители администрации Байдена на условиях анонимности высказали ту же точку зрения. Отправка американских войск в Украину, чтобы сбивать российские ракеты может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя ведущими ядерными державами мира на фоне крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. При этом последствия могут быть апокалиптическими, ссылаются журналисты на слова представителей американского руководства.

В то же время на Ближнем Востоке США могут сбивать иранские ракеты над Израилем и не провоцировать войну с противником, который обладает ядерным оружием.

Отмечается, что Иран усовершенствовал свой ядерный материал до уровня, близкого к оружейному, но не пытался создать атомную бомбу.

Николай Белесков, научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований, заявил, что ему как обычному гражданину Украины смотреть на это грустно, "когда в соглашении о предотвращении эскалации со стороны Москвы ваша страна и граждане приносятся в жертву".

Исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что партнеры обычно сообщают украинским военным о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции.

"Они сообщают нам, когда и где россияне готовят атаку", — объяснил он.

После предупреждения тысячи солдат разведки, связи и мобильных подразделений ПВО вступают в бой. Украинские летчики также активизируются в случае крупных атак.

Запад мог бы сбивать ракеты над Украиной: возможные последствия

Киев хочет, чтобы Польша и Румыния активно вмешивались, как в случаях, когда в их воздушном пространстве оказываются российские беспилотники, так и когда это происходит над западной Украиной. Киев и Варшава договорились обсудить такую возможность, но пока Польша не меняет свою политику в этом отношении.

Варшава ясно дала понять, что не будет действовать без полной поддержки НАТО, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой поддержки не хватает. Он добавил, что Вашингтон также дал понять, что не хочет эскалации с Россией.

Киев надеется, что вопрос о помощи в отражении ракет и беспилотников над Украиной в конечном итоге согласуют, так же как западная артиллерия, танки, ракеты и истребители были в конечном итоге появились на украинских фронтах, несмотря опасения.

"По этому вопросу идет оживленная дискуссия, как в Польше, так и в НАТО", — объяснил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, граница НАТО находится в промежуточном состоянии — "между правилами мирного времени и кризисом".

Но вместе с тем уточнил, что пока намерения Кремля неясны. Некоторые из упомянутых случаев представляют опасность для граждан Польши, есть мнение, что россияне тестируют и смотрят, насколько далеко они могут зайти.

"Я подозреваю, что с таким количеством беспилотников и ракет они просто теряют над ними контроль", — объяснил свое мнение Сикорский.

Руководство Украины хочет, чтобы союзники действовали так же, как и в случае с Израилем, но два украинских офицера ПВО на условиях анонимности заявили, что сбивать ракеты над Израилем проще, чем над Украиной.

Израиль — маленькая страна, а это означает, что США могут использовать свои корабельные системы ПВО. Украина же большая и недоступна для западного флота. Союзникам пришлось бы размещать системы ПВО на западной границе Украины, а оттуда можно защитить только ближайшую территорию.

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"Члены НАТО, вовлекаясь в противовоздушную оборону Украины, должны будут внести гораздо больший вклад, на более обширной территории, с большим риском "вступления в войну" ради неопределенных выгод", — объяснил Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам в Лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований.

Он добавил, что в случае Украины цена вопроса также будет выше, поскольку частота российских атак намного превышает ощутимые, но импульсивные попытки Ирана прямого удара по Израилю.

Вполне возможно, странам НАТО также пришлось бы летать на истребителях над Украиной, что может привести к прямым столкновениям с Россией — а это именно то, чего Белый дом пытается избежать.

Чтобы подобные усилия были как можно более эффективными, западным силам, вероятно, придется наносить прямые удары по российским самолетам и/или подавлять российские радары и ракеты ПВО большой дальности.

Другими словами, защита от ракет уже больше сопряжена с прямым участием в войне, даже если это происходит только в воздухе, отметил Сэвилл.

Напомним, что, по данным журналиста Романа Шрайха, ресурсы на войну исчерпаются к 2026 году и у Украины, и у России.

Также сообщалось, что бойцов КНДР уже заметили в рядах россиян в Курской области.