Иран собрал атомную бомбу: как Ближний Восток приблизился к ядерной войне

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Пишут, что Иран провел первые ядерные испытания. Я ранее писал, что бомба в разобранном виде у них наверняка есть, надо лишь ее собрать воедино и прикрепить на ракету.

Похоже, что собрать получилось — сейсмографы зафиксировали в Иране подземный ядерный взрыв (или что-то очень на него похожее).

Теперь вдвойне интересно, что сейчас будет делать Израиль, учитывая это новое обстоятельство.

Варианта, в общем, два: либо устроит тотальную бомбардировку иранских ядерных объектов, либо отступит, согласившись на некий вариант двустороннего ядерного сдерживания.

Мне эта история все меньше нравится, дело натурально идет к ядерной войне. Причем никто точно не знает, насколько большой она может оказаться, так как неизвестно, сколько ракет и боеголовок у Ирана уже есть.

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