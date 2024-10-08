Иран собрал атомную бомбу: как Ближний Восток приблизился к ядерной войне
Судя по сообщениям прессы, Иран провел первые ядерные испытания. Для блогера Ивана Яковины это означает, что бомба уже собрана и готова к применению — и теперь интересно, чем ответит Израиль
Пишут, что Иран провел первые ядерные испытания. Я ранее писал, что бомба в разобранном виде у них наверняка есть, надо лишь ее собрать воедино и прикрепить на ракету.
Похоже, что собрать получилось — сейсмографы зафиксировали в Иране подземный ядерный взрыв (или что-то очень на него похожее).
Теперь вдвойне интересно, что сейчас будет делать Израиль, учитывая это новое обстоятельство.
Варианта, в общем, два: либо устроит тотальную бомбардировку иранских ядерных объектов, либо отступит, согласившись на некий вариант двустороннего ядерного сдерживания.
Мне эта история все меньше нравится, дело натурально идет к ядерной войне. Причем никто точно не знает, насколько большой она может оказаться, так как неизвестно, сколько ракет и боеголовок у Ирана уже есть.
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