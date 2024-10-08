Іран зібрав атомну бомбу: як Близький Схід наблизився до ядерної війни

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Пишуть, що Іран провів перші ядерні випробування. Я раніше писав, що бомба в розібраному вигляді у них напевно є, треба лише її зібрати воєдино і прикріпити на ракету.

Схоже, що зібрати вийшло — сейсмографи зафіксували в Ірані підземний ядерний вибух (або щось дуже на нього схоже).

Тепер подвійно цікаво, що зараз робитиме Ізраїль з огляду на цю нову обставину.

Варіантів, загалом, два: або влаштує тотальне бомбардування іранських ядерних об'єктів, або відступить, погодившись на якийсь варіант двостороннього ядерного стримування.

Мені ця історія все менше подобається, справа натурально йде до ядерної війни. Причому ніхто точно не знає, наскільки великою вона може виявитися, бо невідомо, скільки ракет і боєголовок у Ірану вже є.

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