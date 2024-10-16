Ресурси на війну вичерпаються до 2026 року: коли стане різко гірше і в нас, і в них

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Зараз уже очевидно, що ресурси на продовження війни у 2025 році є і у РФ, і у нас. Але з нюансами.

2025 рік для РФ відрізнятиметься від попередніх. Він стане роком, коли на складах із радянською технікою залишиться переважно мотлох. Тобто втрати на фронті залишками зі складу вже не закриєш. Обсяги виробництва нової техніки — в рази менші від необхідного, а отже, доведеться або жебракувати по КНДРах, або чекати поступового зменшення техніки на фронті.

Крім того, вже видно дно фінансових резервів — ліквідна частина ФНБ до кінця 2025 року може вичерпатися. Ну або залишать хвостик, а дірку в бюджеті закриють "інфляційними" надходженнями, що теж невесело (для них).

Людей у російську армію поки що набирають шляхом заманювання шаленими виплатами за укладення контракту. Як цей процес відбуватиметься у 2025 — поки неясно, але думаю, що якось викрутяться.

У нас на наступний рік є як мінімум 35 млрд євро (39 млрд доларів) від ЄС. Як максимум, ця програма нам дасть 50 млрд доларів, якщо приєднаються США, Британія, Канада і Японія. Що ймовірно.

39–50 млрд баксів із запасом закривають дірку в нашому бюджеті-2025, а залишок цих коштів можна використовувати на закупівлі зброї.

Західна військова допомога наступного року буде так чи інакше забезпечена Фото: Getty Images

Щодо зброї. Країни НАТО обіцяли виділити на військову допомогу Україні 40 млрд євро. Подробиць розподілу цієї суми немає, але підозрюю, що десь половина має припадати на США.

А в США все залежить від порядком задовбаних виборів. Причому важливо не тільки, хто стане президентом, а й хто отримає більшість у Сенаті та Палаті представників. Сенат напевно буде за республіканцями, а ось за більшість у Палаті йде серйозна боротьба.

Тобто зброя від країн НАТО буде, але незрозуміло, в яких обсягах. Думаю, що необхідний мінімум так чи інакше буде забезпечено. Залишок від європейських 39 млрд плюс допомога країн НАТО без Штатів — це все одно десятки мільярдів доларів.

Причому навіть за найгіршого результату виборів у США можна буде обговорювати питання закупівель американської зброї за гроші замість наявних сьогодні безкоштовних програм.

Імхо, головна наша проблема наступного року — дизмораль у суспільстві, яка позначається на фронті, де і так є проблеми з управлінням військами, про які не мені поширюватися.

Разом. Ресурси на ведення війни у 2025 році є. Але у 2026 році все може стати різко гірше і в нас, і в них. Тому мій прогноз — у другій половині 2025 року вперше за весь час стануть можливі реальні переговори.

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